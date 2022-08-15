СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 60.90
eur 62.54
Тема дняРазборка мигрантов на Хилокском жилмассиве
Все новости
Все новости

Российский маркетплейс Wildberries сменил название

Новое имя — это русифицированное старое название

786

Поделиться

Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Это почти дословный перевод английского названия, которое означает «дикие ягоды».

«Ягодки» появились пока только в качестве заглавия на сайте, а во всех разделах, в названии которых упоминается Wildberries, пока осталось старое название.

Так сейчас выглядит шапка сайта

Так сейчас выглядит шапка сайта

Поделиться

Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук еще в июне на форуме «Неделя российского ритейла — 2022» говорила о возможности ребрендинга в сторону русского названия. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, даже среди тех, кто полностью производит продукцию на территории России.

Один из участников дискуссии обратился по этому поводу к Татьяне Бакальчук, на что она ответила:

— Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем, — сказала в ответ глава маркетплейса.

Wildberries называют крупнейшим российским маркетплейсом. В 2021 году его оборот составил 844 миллиардов рублей, и на начало 2022 года на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч продавцов.

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2