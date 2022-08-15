Российский маркетплейс Wildberries сменил название
Новое имя — это русифицированное старое название
Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Это почти дословный перевод английского названия, которое означает «дикие ягоды».
«Ягодки» появились пока только в качестве заглавия на сайте, а во всех разделах, в названии которых упоминается Wildberries, пока осталось старое название.
Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук еще в июне на форуме «Неделя российского ритейла — 2022» говорила о возможности ребрендинга в сторону русского названия. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, даже среди тех, кто полностью производит продукцию на территории России.
Один из участников дискуссии обратился по этому поводу к Татьяне Бакальчук, на что она ответила:
— Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем, — сказала в ответ глава маркетплейса.
Wildberries называют крупнейшим российским маркетплейсом. В 2021 году его оборот составил 844 миллиардов рублей, и на начало 2022 года на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч продавцов.