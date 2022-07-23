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Пляж, соляная пещера и терренкур: 5 мест для отдыха и лечения в Новосибирской области

В регионе много таких мест, но проживание и лечение в некоторых по ценам сопоставимо с отпуском за границей

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Соляная пещера, которая полезна при проблемах с дыхательной системой, в санатории «Краснозерский»

Соляная пещера, которая полезна при проблемах с дыхательной системой, в санатории «Краснозерский»

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В Новосибирской области есть разные базы отдыха, санатории и SPA-отели, в которых можно и отдохнуть, и полечиться. Цены, конечно, могут быть высокими, но можно найти приемлемый вариант. А среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть подходящая — «База отдыха года». Кого именно номинировать — решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте подборку, посвященную таким местам.

«Доволенский»


Санаторий находится возле села Довольное — в 250 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон: (383) 383-27-03.

В 2021 году проживание с лечением на две недели стоило от <nobr>32 200</nobr> до <nobr>144 200 рублей</nobr>

В 2021 году проживание с лечением на две недели стоило от 32 200 до 144 200 рублей

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Санаторий находится в одноименном районе — на берегу озера неподалеку от села Довольное. На сайте его позиционируют как бальнеологический курорт — это тип курорта, где в качестве основных лечебных факторов используются минеральные воды. В 1984 году на территории санатория нашли источник минеральной воды.

Сейчас там есть: баня, беседки с мангалами, терренкур (тропа, на которой можно заниматься оздоровительной ходьбой), пляжная зона, пирс, волейбольная и детская площадки, бювет (специальное сооружение, павильон, устраиваемый над скважиной минерального или артезианского источника) и так далее.


«Краснозёрский»


Санаторий находится в рабочем поселке Краснозёрское — в 300 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон: (383) 209-20-20.

У санатория есть сертифицированный уровень гостиничного сервиса — 3 звезды

У санатория есть сертифицированный уровень гостиничного сервиса — 3 звезды

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Этот санаторий тоже расположен в одноименном районе — Краснозёрском, в 300 километрах от Новосибирска, и существует с 1965 года.

На территории есть пять жилых корпусов, рыбацкие места, терренкур, детские и спортивные площадки, дом культуры и даже храм. Но особенно санаторий известен своими лечебными грязями и рапой (озерная соль): крупнейшие в Зауралье грязевые месторождения у местных озер Островное и Горькое занесены в кадастр лечебных грязей России.

Помимо отдыха и лечения, здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более 20 лет они курируют работу по дальнейшему изучению свойств природных лечебных факторов и созданию оригинальных лечебных методик на их основе. Кроме того, это клиническая база кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины НГМУ.

«Озеро Карачи»


Санаторий находится в курортном поселке Озеро Карачи в Чановском районе — в 380 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон: 8 800 250-49-96.

Для желающих предусмотрены экскурсии в ближайшие музеи, мастер-классы, спортивные мероприятия

Для желающих предусмотрены экскурсии в ближайшие музеи, мастер-классы, спортивные мероприятия

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Этот курорт тоже знаменит, как, например, Краснозерский, но основан еще раньше — в 1880 году. Он расположен в центре экологически чистой зоны Барабинской степи. И, конечно же, курорт известен лечебно-столовой минеральной водой «Карачинская», по которой так тоскуют те, кто уехал из Сибири. Кроме того, здесь есть лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, рапа и лечебная йодобромная минеральная вода.

В ноябре 2017 года на базе санатория открылся водно-развлекательный комплекс «Фламинго» площадью 1700 квадратов — с бассейнами, горками, банями и кафе. Кроме того, там есть киноконцертный зал, спортзал, библиотека, кафе, храм.

В санатории занимаются лечением разных заболеваний. По показаниям проживающим могут назначить фитотерапию, массажи, озонотерапию, рефлексотерапию и так далее.

«Crona Medical & SPA 4*»


Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон: 8 (800) 551-50-56.

Здесь есть беседки на берегу моря, два бассейна, зона с шезлонгами

Здесь есть беседки на берегу моря, два бассейна, зона с шезлонгами

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Более роскошно отдохнуть можно ближе к Новосибирску: «Crona Medical & SPA 4*» находится в Бердске. Здесь есть лобби-бар с зимним садом, фитобар, тренажерный зал и аквацентр. Для любителей активного отдыха — аренда велосипедов, самокатов, ракеток для бадминтона, мячей, плюшек и санок.

Для здоровья здесь есть соляная пещера, гидромассаж, кедровая бочка, гирудотерапия и так далее. Если кто-то хочет процедуры вне основной программы, то можно сделать их платно.

«Сибиряк»


Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон: 8 800 301-1401.

Здесь делают массажи, маникюр и педикюр и различные SPA-процедуры

Здесь делают массажи, маникюр и педикюр и различные SPA-процедуры

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Изначально, в 1982 году, в «Сибиряке» отдыхали работники издательства «Советская Сибирь». В 2012 году здесь провели полную реструктуризацию, обновили всё медицинское оборудование, поэтому его стали рассматривать уже как респектабельное место отдыха. Санаторий находится в 30 километрах от Новосибирска — в Бердске.

Есть стандартные номера с включением в проживание бассейна, тренажерного зала, пилатеса, йоги шведского стола. А есть варианты для более дорогого отдыха, например, отдельно стоящие дома у реки с панорамными окнами, шале или дом в лесу с панорамными окнами и мансардой.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, как загорают и отдыхают красивые сибирячки в жаркий летний день в Новосибирске.

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