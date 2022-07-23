Пляж, соляная пещера и терренкур: 5 мест для отдыха и лечения в Новосибирской области
В регионе много таких мест, но проживание и лечение в некоторых по ценам сопоставимо с отпуском за границей
В Новосибирской области есть разные базы отдыха, санатории и SPA-отели, в которых можно и отдохнуть, и полечиться. Цены, конечно, могут быть высокими, но можно найти приемлемый вариант. А среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть подходящая — «База отдыха года». Кого именно номинировать — решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте подборку, посвященную таким местам.
«Доволенский»
Санаторий находится возле села Довольное — в 250 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон: (383) 383-27-03.
Санаторий находится в одноименном районе — на берегу озера неподалеку от села Довольное. На сайте его позиционируют как бальнеологический курорт — это тип курорта, где в качестве основных лечебных факторов используются минеральные воды. В 1984 году на территории санатория нашли источник минеральной воды.
Сейчас там есть: баня, беседки с мангалами, терренкур (тропа, на которой можно заниматься оздоровительной ходьбой), пляжная зона, пирс, волейбольная и детская площадки, бювет (специальное сооружение, павильон, устраиваемый над скважиной минерального или артезианского источника) и так далее.
«Краснозёрский»
Санаторий находится в рабочем поселке Краснозёрское — в 300 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон:
Этот санаторий тоже расположен в одноименном районе — Краснозёрском, в 300 километрах от Новосибирска, и существует с 1965 года.
На территории есть пять жилых корпусов, рыбацкие места, терренкур, детские и спортивные площадки, дом культуры и даже храм. Но особенно санаторий известен своими лечебными грязями и рапой (озерная соль): крупнейшие в Зауралье грязевые месторождения у местных озер Островное и Горькое занесены в кадастр лечебных грязей России.
Помимо отдыха и лечения, здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более 20 лет они курируют работу по дальнейшему изучению свойств природных лечебных факторов и созданию оригинальных лечебных методик на их основе. Кроме того, это клиническая база кафедры профпатологии с курсом восстановительной медицины НГМУ.
«Озеро Карачи»
Санаторий находится в курортном поселке Озеро Карачи в Чановском районе — в 380 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон: 8 800 250-49-96.
Этот курорт тоже знаменит, как, например, Краснозерский, но основан еще раньше — в 1880 году. Он расположен в центре экологически чистой зоны Барабинской степи. И, конечно же, курорт известен лечебно-столовой минеральной водой «Карачинская», по которой так тоскуют те, кто уехал из Сибири. Кроме того, здесь есть лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, рапа и лечебная йодобромная минеральная вода.
В ноябре 2017 года на базе санатория открылся водно-развлекательный комплекс «Фламинго» площадью 1700 квадратов — с бассейнами, горками, банями и кафе. Кроме того, там есть киноконцертный зал, спортзал, библиотека, кафе, храм.
В санатории занимаются лечением разных заболеваний. По показаниям проживающим могут назначить фитотерапию, массажи, озонотерапию, рефлексотерапию и так далее.
«Crona Medical & SPA 4*»
Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон:
Более роскошно отдохнуть можно ближе к Новосибирску: «Crona Medical & SPA 4*» находится в Бердске. Здесь есть лобби-бар с зимним садом, фитобар, тренажерный зал и аквацентр. Для любителей активного отдыха — аренда велосипедов, самокатов, ракеток для бадминтона, мячей, плюшек и санок.
Для здоровья здесь есть соляная пещера, гидромассаж, кедровая бочка, гирудотерапия и так далее. Если кто-то хочет процедуры вне основной программы, то можно сделать их платно.
«Сибиряк»
Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон:
Изначально, в 1982 году, в «Сибиряке» отдыхали работники издательства «Советская Сибирь». В 2012 году здесь провели полную реструктуризацию, обновили всё медицинское оборудование, поэтому его стали рассматривать уже как респектабельное место отдыха. Санаторий находится в 30 километрах от Новосибирска — в Бердске.
Есть стандартные номера с включением в проживание бассейна, тренажерного зала, пилатеса, йоги шведского стола. А есть варианты для более дорогого отдыха, например, отдельно стоящие дома у реки с панорамными окнами, шале или дом в лесу с панорамными окнами и мансардой.
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