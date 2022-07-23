Пляж, соляная пещера и терренкур: 5 мест для отдыха и лечения в Новосибирской области

Санаторий находится в одноименном районе — на берегу озера неподалеку от села Довольное. На сайте его позиционируют как бальнеологический курорт — это тип курорта, где в качестве основных лечебных факторов используются минеральные воды. В 1984 году на территории санатория нашли источник минеральной воды.



Сейчас там есть: баня, беседки с мангалами, терренкур (тропа, на которой можно заниматься оздоровительной ходьбой), пляжная зона, пирс, волейбольная и детская площадки, бювет (специальное сооружение, павильон, устраиваемый над скважиной минерального или артезианского источника) и так далее.