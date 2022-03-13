«Потери американцев составят примерно 50 млн долларов». Займет ли «Крошка-картошка» место McDonald’s?

McDonald’s и KFC приостанавливают на неопределенное время работу в России, и любителям фастфуда, возможно, придется приглядеться к отечественным конкурентам этих сетей. Сергей Зайцев раньше был гендиректором «Росинтер Ресторантс Холдинг» (именно этот холдинг развивает по франчайзингу несколько ресторанов McDonald’s в столичных и питерских транспортных узлах — на вокзалах и в аэропортах), а сейчас возглавляет компанию «Крошка-картошка». Он рассказал MSK1.RU, что теперь будет с российским рынком фастфуда, к кому уйдут голодные клиенты и сколько потеряет McDonald’s, когда закроет рестораны в стране.
— «Крошка-картошка» планирует расширяться на фоне ухода гигантов?
— Мы и так планировали расширяться. Не на фоне ухода, а сами по себе. Компания становится больше, открываются новые точки. Это нормальное, плановое развитие.
— А мы думали, что вы хлопнули в ладоши: «О, новые места освобождаются!» и побежали скорее их занимать.
— Пока еще ничего не освобождается. Это только разговоры. Давайте смотреть реально: никто об уходе с рынка не заявлял. Говорили о временной приостановке. Приостановка может быть связана с тем, что и McDonald’s, и KFC хотят свои поставки перегруппировать, потому что многие транспортные схемы сломались. Может, думают пересмотреть ценообразование в связи с изменением курса валюты. Поэтому тут еще не о чем говорить. Договоры аренды никто не расторгает, персонал продолжает получать зарплату. Никто никуда пока не ушел.
— Как приостановка работы скажется на доходах McDonald’s?
— Потери российского McDonald’s, по моей оценке, составят примерно 50 млн долларов. Это, конечно, серьезная сумма.
— Капиталист отказывается от таких денег? Из-за измененных транспортных схем и перерасчета?
— Я думаю, это всё политические решения. И сколько они будут действовать — неизвестно.
— Что ждет российский фастфуд в это неспокойное время?
— В любой кризис люди прежде всего начинают меньше тратить, думают о своем кошельке. Когда непонятно, что будет завтра, траты уменьшаются. Я думаю, что в первое время наплыв клиентов нас не ждет. А дальше ситуация постепенно будет восстанавливаться и возвращаться в нормальное русло.
— Санкции повлияли на вашу компанию?
— Пока нет, но рано делать выводы. Всё только начинается. Следующие пару недель ситуация будет развиваться, потом еще 3–4 недели — выравниваться. У нас, кстати, нет зарубежных продуктов. Картофель, мясо, масло мы закупаем у российских партнеров. Если не будет спекулятивных повышений цен, как любят иногда делать некоторые производители и поставщики, то сильного влияния санкций мы не ощутим.
— Собираетесь поднимать цены в «Крошке-картошке»?
— Пока нет. Почти все поставщики, кроме одного-двух, заявили, что продолжат выполнять контрактные условия. Паники нет, все спокойны.
— «Картошка» — прибыльная? Расскажите о выручке в пандемическом 2021 году.
— Я бы не хотел называть цифры. Пандемия, конечно, сильно повлияла на прибыль. Но прошлый год мы закончили в плюсе.