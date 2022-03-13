«Потери американцев составят примерно 50 млн долларов». Займет ли «Крошка-картошка» место McDonald’s?

— «Крошка-картошка» планирует расширяться на фоне ухода гигантов?



— Мы и так планировали расширяться. Не на фоне ухода, а сами по себе. Компания становится больше, открываются новые точки. Это нормальное, плановое развитие.



— А мы думали, что вы хлопнули в ладоши: «О, новые места освобождаются!» и побежали скорее их занимать.



— Пока еще ничего не освобождается. Это только разговоры. Давайте смотреть реально: никто об уходе с рынка не заявлял. Говорили о временной приостановке. Приостановка может быть связана с тем, что и McDonald’s, и KFC хотят свои поставки перегруппировать, потому что многие транспортные схемы сломались. Может, думают пересмотреть ценообразование в связи с изменением курса валюты. Поэтому тут еще не о чем говорить. Договоры аренды никто не расторгает, персонал продолжает получать зарплату. Никто никуда пока не ушел.

