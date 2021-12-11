Руководят бизнесом из СИЗО: владельцы офисов микрозаймов, даже когда получат срок, будут выбивать долги с тех, кого лишили последнего

В Красноярске накрыли сеть незаконных микрозаймов. Пятеро руководителей компаний уже сидят в СИЗО за то, что накручивали бешеные проценты и отнимали последнее у жителей по всей Сибири. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве и вымогательстве, поэтому все счета заблокированы. Мы нашли клиентов этих офисов и узнали схему, по которой работали бизнесмены. Некоторые говорят, что в жесткие коронавирусные времена им даже шли навстречу и отменяли штрафы — претензий у них нет. По версии других, в штате фирм был специальный человек, вышибающий долги кулаками. Но остается вопрос — надо ли платить дальше? Даже из камер руководители МФК продолжают координировать работу своего бизнеса. Заемщикам звонят их доверенные лица, предлагая зачислить деньги на новые счета, и грозят разборками. Обо всех нюансах мы поговорили с юристом. Подробности — в материале NGS24.RU.
В долг под залог квартиры или авто: истории пострадавших
Речь идет о нескольких компаниях микрозаймов, которые завязаны на пяти бизнесменах — это МКК «Старт», «Фаворит», КПК «Фаворит», МКК «Фаворит займов», «Зеленый», ФК «Фаворит». С 2013 года, по версии следствия, они предоставляли займы под залог имущества. Работали в разных городах Сибири.
Общее число пострадавших, сообщили на наш запрос в полиции региона, только предстоит установить. Следователи опрашивают всех клиентов и свидетелей, а расследование — в самом разгаре. Впрочем, такие схемы развода действуют абсолютно по всей стране.
Мы знаем истории как минимум четырех клиентов фирмы. Сибирячка Татьяна взяла 200 тысяч под залог квартиры в мае 2020 года, когда покупала две квартиры, — не хватало на первоначальный взнос для сына. От идеи пойти в банк отказалась сразу — кредитная история испорчена. Увидела объявление в интернете и пришла в офис микрозаймов. Внутреннее убранство внушило доверие.
О процентах и ежемесячных платежах она распространяться не хочет, но признаётся, что о случившемся узнала из новостей, а объявления на двери с надписью: «Деятельность приостановлена» увидела, когда уже сама приехала в офис. Претензий к предпринимателям у нее нет, зато непонятно, как быть с остатком займа и квартирой, которая остается в залоге.
— В мой адрес никаких неправомерных действий с их стороны не было. Во-первых, я не нарушала, во-вторых, они вели себя корректно. Я летом заболела ковидом, позвонила, и мне дали отсрочку, даже штрафа никакого не взяли. У меня, конечно, были моменты, что я на пять дней опаздывала, но угроз не было. Сейчас нужно понять, как платить дальше, — делится ошарашенная клиентка.
У абаканца Романа в залоге у фирмы остался ПТС на авто. Несколько месяцев назад он взял 30 тысяч рублей, большую часть отдал. Говорит, что в месяц выплачивал только в качестве процентов 3100 рублей. Легкий подсчет позволяет понять, что компания работала не по закону — брала 11% в месяц, или 132% в год. Что, собственно, его не очень беспокоило, проблемы начались в минувший понедельник,
— Сегодня позвонила женщина: «Вот если вы не оплатите, мы машину продаем. Переоформляем на себя, срочно пришлите деньги». Она скинула номер карты. Я ответил, что приду в офис и всё оплачу лично. Если офис закрыт — это не моя вина. Могу в принципе написать заявление о потере ПТС и пойти в прокуратуру, что вы проценты начисляете, а офис не работает. Она сразу сменила тон и сказала, что проценты снимут, как откроются — перезвонят.
Изначально, рассказывает наш собеседник, о компании сложилось хорошее впечатление: «Там девушки все молодые, офис солидный. Потом, правда, приехал невзрачный мужик не пойми как одетый и разговаривал так же — не пойми как. Уже было как-то не по себе. Но уже деваться некуда было».
Однако не у всех история с займами в названных компаниях сложилась благополучно, говорит руководитель юридического агентства «Территория безопасности» Александр Федянин. По его словам, в последний год двое его клиентов в суде пытались снизить бешеные проценты по займам и забрать свое имущество. У одного предпринимателя в пандемию за недельную просрочку и долг увезли на эвакуаторе внедорожник стоимостью 1,7 миллиона (по договору он оценен в 900 тысяч) и подали в суд на взыскание задолженности. Вторая семья заложила сразу квартиру, гараж и авто, которые также отобрали представители «Фаворита займов». В итоге суд пошел им навстречу, снизил проценты, но долг всё равно придется вернуть: сейчас имущество отдано на реализацию приставам. Как только оно появится на торгах, бывшие владельцы готовы его выкупить, уточняет юрист.
— Сейчас, как уголовное дело завершится, появится возможность обращения в суд в связи с новыми обстоятельствами. Клиенты пытались решить в досудебном порядке. Когда от них стали уклоняться от получения платежей, они направляли их почтовым переводом на имя того, с кем заключен договор, — говорит он.
По данным нашего источника, который знаком с подробностями уголовного дела, в выбивании долгов доходило до рукоприкладства. В штате компаний был специальный человек, отвечающий за это и не стесняющийся бить пенсионеров и женщин.
Уход от налогов и вымогательство: в чём обвиняют красноярских организаторов микрозаймов
История получила большой резонанс, и сейчас за расследованием следят в МВД России. Шустрым предпринимателям пока вменяют две статьи — «Незаконное предпринимательство» и «Вымогательство». Первая не предполагает пострадавших и грозит только штрафом до полумиллиона и 5 годами колонии, а вот по второй составляют список и максимальный срок серьезнее — от 7 до 15 лет со штрафом до миллиона.
Как сообщил нам источник, знакомый с делом, владельцы офисов микрозаймов начали работу 8 лет назад, в 2013 году. Всё было официально — лицензии, разрешения, но в итоге они ушли в тень от налогов и оформляли всё на физических лиц. Кто-то из клиентов не обращал на это внимания при подписании бумаг, кто-то задавался вопросами, но подпись ставил.
Все фирмы — «Старт», «Фаворит займов», «Зеленый», «Фаворит», согласно «Контур.Фокусу», завязаны на пяти красноярцах. Например, у МКК «Старт» трое учредителей — Павел Голофастов, Павел Овчинников, Виталий Арбузов. Центробанк занес компанию в список выявленных с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в 2020 году. С перечисленными именами связаны и остальные подозрительные компании, перечисленные МВД по краю. Часть компаний в этот список не попали, потому что только в ноябре 2021 года были зарегистрированы. Например, некто Сергей Мастабаев, имевший раньше ИП в Тыве, открыл «Фаворит Кредит» в Новосибирске. А началось всё, видимо с ФК «Фаворит», которую в 2011 году открыл напополам с Павлом Овчинниковым бывший житель Игарки Александр Бархатов. Фирма ликвидирована еще в 2017 году.
Если приглядеться к самой активной фирме — красноярскому «Фавориту займов» — через тот же «Контур.Фокус», то можно обнаружить, что в залоге у них 23 авто. Большой процент клиентов, судя по именам, — приезжие из соседних республик. Под проценты они отдавали в основном подержанные машины, парк разнообразный — от ВАЗов и «Лады» до «Ниссана-Куб», «Тойоты-Витс», «Мазды-Демио», «Крузеров» и БМВ Х6. Встречаются авто и 1992 года, самый свежий — седан BMW 530l этого года выпуска.
Сейчас все документы, включая ПТС на авто, бухгалтерскую отчетность, а также украшения, деньги, оргтехнику, телефоны изъяли следователи.
Платить нельзя не платить. Советы юристов по дальнейшим действиям
Прорабатывать дальнейший план для пострадавших нужно, исходя из каждой конкретной ситуации, говорят адвокаты, — слишком много юридических нюансов. Но общая установка для всех ясна: если они хотят увидеть свое заложенное имущество, придется платить, даже несмотря на то, что всё руководство компаний — в СИЗО. В полиции обещают помочь разобраться в каждом случае и просят прийти к ним пострадавших.
Руководитель юридического агентства «Территория безопасности» Александр Федянин считает, что обращение в ведомство в дальнейшем поможет в суде и станет доказательством, «что их ввели в заблуждение или навязали кабальные условия».
— Первым делом нужно смотреть условия договора: куда и кому он должен оплачивать. Если там указано, что по реквизитам, но платеж из-за блокировки счетов [микрозаймов] не проходит, нужно взять справку в банке, что по данному счету это сделать невозможно. Должно быть доказательство от банка. Если оплата в офисе, то платить наличными, — советует юрист. — В случае, когда оба варианта не сработали, он обязан направить письменное заявление, в котором потребовать разъяснить порядок и направить новые реквизиты. Направить документ заказным письмом с уведомлением в адрес организации.
На вопрос, как быть таким, как абаканец Роман, которому предложили просто закинуть деньги на номер карты физического лица, Александр Федянин отвечает, что это может быть чревато потерями.
— Если у него в договоре указано это физическое лицо, то может, а если юридическое — то нет. От них должно прийти официальное предложение, что вот такое-то лицо имеет право по доверенности получать денежные средства. Всё должно быть как минимум документально подтверждено, а не просто в вотсапе скинуто: «Вот сюда на карту переводите». Кто этот человек, что пишет, мы же не знаем.
Для клиентов микрозаймов сейчас есть три пути: писать претензию и выяснять, что делать дальше, выплачивать по указанным в договоре реквизитам, если это возможно, либо ждать решения суда и в судебном порядке всё оспаривать или хотя бы снижать проценты по имеющемуся договору.
Время и результат расследования уголовного дела, считает юрист, будут зависеть от количества потерпевших. Если потерпевших будет мало, а суммы незначительными, то шансы доведения его до суда — нулевые. Также остается гадать, пойдут ли подозреваемые дальше в суд, чтобы взыскать со всех своих должников залоговое имущество. Ведь это может послужить доказательством их вины.
Что не так с рынком микрозаймов?
Эта история — доказательство того, что рынок нелегальных микрозаймов в стране процветает. Хотя подобные организации пытаются отслеживать и заносить в черный список. По словам управляющего отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, его можно найти на сайте Банка России. И перед тем как взять в долг, лучше изучить.
— Нелегальные кредиторы — еще одна беда. Казалось бы, какая разница, кто дает взаймы деньги. По каким-то соображениям — например, у человека плохая кредитная история — он решил обратиться к «черным» кредиторам. Взял деньги, а дальше пошли проблемы. Вариантов может быть много. Кредитор может менять расчетные счета, адрес, и вы просто физически не будете справляться с тем, чтобы отдать долги в срок. А в договоре с ним у вас написано — не отдал, забирайте мою квартиру. «Черные» кредиторы иногда просто передают такое дело в суд и забирают ваши долги с огромным плюсом. А могут подключаться нелегальные взыскатели, которые никому не поднадзорны, готовы на всё, используют не самые приятные меры взыскания.
Что касается легальных игроков рынка, то их пыл государство также пытается усмирить. В январе 2019 года в силу вступил закон, который ограничил процентные ставки, которые порой доходили до 700%, а то и до 1000% в год, а люди теряли последнее имущество. Теперь задолженность не может превышать сумму основного долга больше чем в 1,5 раза. Свыше не может быть ни штрафов, ни неустойки. Также лимитирована процентная ставка за один день — это 1% (365 в год). В 2022 году Госдума планирует подрезать и эти цифры: дневную ставку хотят уменьшить до 0,8%, а годовую — до 292%. Законопроект рассмотрят в июле.
При этом закон ограничивает круг лиц, которые в случае необходимости будут взыскивать с должников деньги. Микрофинансовые организации не могут отдать их «черным» коллекторам, нелегальным кредиторам и коллекторам.
По данным Национального бюро кредитных историй, сейчас в стране действует больше 3 тысяч микрофинансовых организаций. Микрозаймы процветают и в других странах, например, в Казахстане пошли дальше и стали выдавать в долг в специальных банкоматах, где не нужно даже общение со специалистами. В США, по данным «Интерфакса», за займами, как и в России, идут люди с невысоким доходом, проживающие в отдаленных районах, с уровнем образования ниже среднего и плохой кредитной историей. Это около 12 млн человек в год. Процентные ставки находятся на уровне
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что даже 292% —это неразумная попытка власти регулировать ситуацию. Однако и полностью ликвидировать МФО не получится. Иначе тогда рынок уйдет в тень, как было, например, с красноярским «Фаворитом займов».
— Если человеку деньги нужны позарез, то он найдет того, кто ему даст. Спрос рождает предложение. Не будет микрокредитной организации с вывеской, а будет дядя Вася сидеть в подъезде, — говорит собеседник. — Их потому же нельзя закрыть, почему нельзя отрегулировать. Как вы будете тараканов ловить? Знаете, какой самый простой способ уничтожения микрозаймов? Повышение уровня жизни россиян. Для государства это проще, чем ловить игроков черного рынка. Просто у нас государство бухгалтерии — видит вершиной своей деятельности профицит бюджета. Им в голову не приходит, что деньги можно отправлять на доходы населения. А, например, американцы дают за свет бюджетных средств дешевые кредиты, пособия, чтобы ты что-то покупал. У них значительная часть бюджета — провокация потребления. То есть подавляющее число затрат американского бюджета — это не гособорона, госаппарат. Это раздача денег людям, иначе американская экономика неделю не проживет. Китайцы идет тем же путем. Мы живем так: вы там сами внизу как-то разберитесь, а наша задача получить с вас навар.