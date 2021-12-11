Руководят бизнесом из СИЗО: владельцы офисов микрозаймов, даже когда получат срок, будут выбивать долги с тех, кого лишили последнего

Что не так с рынком микрозаймов?



Эта история — доказательство того, что рынок нелегальных микрозаймов в стране процветает. Хотя подобные организации пытаются отслеживать и заносить в черный список. По словам управляющего отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, его можно найти на сайте Банка России. И перед тем как взять в долг, лучше изучить.



— Нелегальные кредиторы — еще одна беда. Казалось бы, какая разница, кто дает взаймы деньги. По каким-то соображениям — например, у человека плохая кредитная история — он решил обратиться к «черным» кредиторам. Взял деньги, а дальше пошли проблемы. Вариантов может быть много. Кредитор может менять расчетные счета, адрес, и вы просто физически не будете справляться с тем, чтобы отдать долги в срок. А в договоре с ним у вас написано — не отдал, забирайте мою квартиру. «Черные» кредиторы иногда просто передают такое дело в суд и забирают ваши долги с огромным плюсом. А могут подключаться нелегальные взыскатели, которые никому не поднадзорны, готовы на всё, используют не самые приятные меры взыскания.



Что касается легальных игроков рынка, то их пыл государство также пытается усмирить. В январе 2019 года в силу вступил закон, который ограничил процентные ставки, которые порой доходили до 700%, а то и до 1000% в год, а люди теряли последнее имущество. Теперь задолженность не может превышать сумму основного долга больше чем в 1,5 раза. Свыше не может быть ни штрафов, ни неустойки. Также лимитирована процентная ставка за один день — это 1% (365 в год). В 2022 году Госдума планирует подрезать и эти цифры: дневную ставку хотят уменьшить до 0,8%, а годовую — до 292%. Законопроект рассмотрят в июле.



При этом закон ограничивает круг лиц, которые в случае необходимости будут взыскивать с должников деньги. Микрофинансовые организации не могут отдать их «черным» коллекторам, нелегальным кредиторам и коллекторам.



По данным Национального бюро кредитных историй, сейчас в стране действует больше 3 тысяч микрофинансовых организаций. Микрозаймы процветают и в других странах, например, в Казахстане пошли дальше и стали выдавать в долг в специальных банкоматах, где не нужно даже общение со специалистами. В США, по данным «Интерфакса», за займами, как и в России, идут люди с невысоким доходом, проживающие в отдаленных районах, с уровнем образования ниже среднего и плохой кредитной историей. Это около 12 млн человек в год. Процентные ставки находятся на уровне 1–2% в день. Судя по этому, микрозаймы останутся в нашей жизни надолго.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что даже 292% —это неразумная попытка власти регулировать ситуацию. Однако и полностью ликвидировать МФО не получится. Иначе тогда рынок уйдет в тень, как было, например, с красноярским «Фаворитом займов».

— Если человеку деньги нужны позарез, то он найдет того, кто ему даст. Спрос рождает предложение. Не будет микрокредитной организации с вывеской, а будет дядя Вася сидеть в подъезде, — говорит собеседник. — Их потому же нельзя закрыть, почему нельзя отрегулировать. Как вы будете тараканов ловить? Знаете, какой самый простой способ уничтожения микрозаймов? Повышение уровня жизни россиян. Для государства это проще, чем ловить игроков черного рынка. Просто у нас государство бухгалтерии — видит вершиной своей деятельности профицит бюджета. Им в голову не приходит, что деньги можно отправлять на доходы населения. А, например, американцы дают за свет бюджетных средств дешевые кредиты, пособия, чтобы ты что-то покупал. У них значительная часть бюджета — провокация потребления. То есть подавляющее число затрат американского бюджета — это не гособорона, госаппарат. Это раздача денег людям, иначе американская экономика неделю не проживет. Китайцы идет тем же путем. Мы живем так: вы там сами внизу как-то разберитесь, а наша задача получить с вас навар.