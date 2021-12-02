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Рестораторы договорились с властями о возможных послаблениях

Полной отмены QR-кодов ждать пока не стоит

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Ресторатор Владимир Бурковский считает ситуацию критической для большинства представителей отрасли

Ресторатор Владимир Бурковский считает ситуацию критической для большинства представителей отрасли

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Новосибирские рестораторы договорились с властями о возможных послаблениях ковидных ограничений и мерах поддержки.

Новосибирские рестораторы провели встречу с представителями правительства Новосибирской области Роспотребнадзора, пытаясь убедить власти отменить требование проверять у посетителей наличие QR-кодов при посещении заведений. Областные власти представляли вице-губернатор Сергей Семка и глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. От лица рестораторов говорили не менее 40 владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

По словам рестораторов, за те три недели пока действуют ограничения, посещаемость их заведений снизилась от 40 до 80%, что делает затруднительным или вовсе невозможным даже выплату зарплаты за ноябрь. Сохранение нынешней ситуации приведет к тому, что значительная часть заведений будет просто закрыта, считают представители отрасли.

В ходе бурного обсуждения стороны пришли возможному компромиссу, который чиновники «готовы обсуждать и анализировать». Главным послаблением, на которое областное правительство может пойти в случае, если ситуация начнет улучшаться, названа отмена требования QR-кодов для заведений с менее чем 50 посадочными местами.

В качестве альтернативы чиновники предложили отменить до сих пор действующие требования по более свободной рассадке. Сейчас расстояния между столиками должно составлять не меньше 1,5 метра. Для заведений, в которых проверяют QR-коды, это, возможно, избыточная мера, признал Семка.

Власти так же готовы рассмотреть возможность компенсации расходов на средства специальной гигиены (маски, антисептики и т. д.), а также позволить на год перейти предприятиям отрасли на режим льготного налогообложения (в части местных налогов). Однако, для принятия такого решения в облправительстве хотели бы посмотреть экономическое обоснование такой меры.

Тем временем новосибирский Минпромторг объявил о том, что в Новосибирской области пока не планируется введение QR-кодов в новых сферах. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

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