Рестораторы договорились с властями о возможных послаблениях

По словам рестораторов, за те три недели пока действуют ограничения, посещаемость их заведений снизилась от 40 до 80%, что делает затруднительным или вовсе невозможным даже выплату зарплаты за ноябрь. Сохранение нынешней ситуации приведет к тому, что значительная часть заведений будет просто закрыта, считают представители отрасли.



В ходе бурного обсуждения стороны пришли возможному компромиссу, который чиновники «готовы обсуждать и анализировать». Главным послаблением, на которое областное правительство может пойти в случае, если ситуация начнет улучшаться, названа отмена требования QR-кодов для заведений с менее чем 50 посадочными местами.



В качестве альтернативы чиновники предложили отменить до сих пор действующие требования по более свободной рассадке. Сейчас расстояния между столиками должно составлять не меньше 1,5 метра. Для заведений, в которых проверяют QR-коды, это, возможно, избыточная мера, признал Семка.



Власти так же готовы рассмотреть возможность компенсации расходов на средства специальной гигиены (маски, антисептики и т. д.), а также позволить на год перейти предприятиям отрасли на режим льготного налогообложения (в части местных налогов). Однако, для принятия такого решения в облправительстве хотели бы посмотреть экономическое обоснование такой меры.

