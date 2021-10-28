«На нас выходные не распространяются»: компании о том, как они будут работать в нерабочую неделю

Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям в Альфа-Банке:



— Альфа-Банк будет работать в обычном режиме, мы системно значимый банк и продолжим перечислять зарплаты и пособия, проводить операции по картам. Все офисы банка работают согласно графику, в том числе и дежурные офисы, режим работы можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении. Сотрудники, которые не работают с клиентами, отдыхают только с 4 по 7 ноября, как и было изначально.



Евгения Головкова, руководитель сети Kuzina:

— В Москве будет просто всё закрыто, у нас останутся сотрудники в нескольких точках, работающих только в прикассовой зоне супермаркетов. В Новосибирске работать будут все заведения, если не появится новых решений местных властей. Уйти в отпуск смогут только сотрудники офиса — это будет происходить точно так же, как происходит каждый год в январе, во время новогодних каникул. Этим людям мы, конечно, будем платить оклад. Что касается сотрудников в заведениях, то у них в принципе сдельная система оплаты — они получают за каждую отработанную смену. И я не думаю, что кто-то будет просить дополнительные выходные при наличии возможности поработать.

