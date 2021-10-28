«На нас выходные не распространяются»: компании о том, как они будут работать в нерабочую неделю

С 30 октября на всех предприятиях Новосибирской области начнется так называемая «нерабочая неделя», которая была объявлена в минувшую среду указом президента РФ Владимира Путина. Грядущие выходные точно позволят не ходить на работу сотрудникам бюджетных учреждений и государственных структур. Что же касается частных компаний, то, как показал блиц-опрос предпринимателей, управленцев и представителей местных отделений крупных федеральных структур, каникулы ждут лишь тех, чья деятельность невозможна без взаимодействия с госструктурами.
Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям в Альфа-Банке:
— Альфа-Банк будет работать в обычном режиме, мы системно значимый банк и продолжим перечислять зарплаты и пособия, проводить операции по картам. Все офисы банка работают согласно графику, в том числе и дежурные офисы, режим работы можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении. Сотрудники, которые не работают с клиентами, отдыхают только с 4 по 7 ноября, как и было изначально.
Евгения Головкова, руководитель сети Kuzina:
— В Москве будет просто всё закрыто, у нас останутся сотрудники в нескольких точках, работающих только в прикассовой зоне супермаркетов. В Новосибирске работать будут все заведения, если не появится новых решений местных властей. Уйти в отпуск смогут только сотрудники офиса — это будет происходить точно так же, как происходит каждый год в январе, во время новогодних каникул. Этим людям мы, конечно, будем платить оклад. Что касается сотрудников в заведениях, то у них в принципе сдельная система оплаты — они получают за каждую отработанную смену. И я не думаю, что кто-то будет просить дополнительные выходные при наличии возможности поработать.
Пресс-служба МТС:
— МТС является непрерывно действующей организацией, поэтому во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года все службы компании работают в обычном режиме, по возможности удаленно. Если характер работы требует очного присутствия, выходят на рабочие места с соблюдением всех норм предосторожности. Все офисы компании будут открыты, но мы просим сотрудников не приезжать в них без острой необходимости.
Наталья Патрина, руководитель сети торгово-развлекательных центров «Континент»:
— Так как ТЦ является объектом с непрерывным циклом работы и ограничений на работу ТЦ пока нет, на наших сотрудников данные выходные дни не распространяются.
Алексей Прокофьев, исполнительный директор сервиса поиска работы Зарплата.Ру:
— В случае жесткого локдауна готовы оставить на дистанте (удаленной работе из дома. — Прим. ред.) практически всех, так как процессы удаленной работы отлажены. Но в обычном режиме предпочитаем работать в офисе, так как удаленная работа всё же приводит к снижению производительности труда почти всех подразделений. На текущий момент у нас два подразделения работают полностью в удаленном режиме, так как это никак не сказывается на их эффективности.
Антон Каннуников, директор юридической компании «Альтернатива»:
— Планируем работать в усеченном формате — выходят только клиентские менеджеры. Основной штат юристов будет на выходных, так как суды и служба судебных приставов работать не будут.
Управленец сети магазинов (анонимно):
— Да никак эти выходные не отразятся на нашей работе. Наоборот — бухгалтерии придется чуть больше посидеть, чтобы оформить всё правильно. У нас точки работают семь дней в неделю круглый год. Как мы можем людей домой отпустить? Если всё закроют, как весной прошлого года, то придется по домам сидеть. А так — это всё популизм какой-то.
Между тем, специалисты в принципе сомневаются в том, что недельные каникулы могут оказать какое-то существенное влияние на распространение эпидемии. На прошлой неделе молекулярный биолог и вирусолог Сергей Нетесов рассказал о том, почему одной недели недостаточно даже в случае введения жесткого локдауна.