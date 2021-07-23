Владелец сети «Ярче!» купил компанию по производству сладостей в США

Компания KDV Group стала владельцем американской компании Liberty Orchards. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании.



Американскому потребителю Liberty Orchards известна прежде всего брендом Aplets & Cotlets, под которым выпускаются сладости, похожие на турецкий рахат-лукум. Предприятие было основано в 1918 году, но в последние годы находилось на грани закрытия.



— Мы счастливы объявить, что компания приобретена KDV USA, связанной с KDV Group — крупным международным производителем сладостей и снеков. Компания продолжит работу, сохранив всех сотрудников, производя продукцию по тем же рецептам, что были популярны уже больше 100 лет, — говорится в сообщении.

