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Владелец сети «Ярче!» купил компанию по производству сладостей в США

Под этим брендом выпускаются сладости, похожие на турецкий рахат-лукум

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Фруктовые сладости — основной продукт американской компании

Фруктовые сладости — основной продукт американской компании

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Компания KDV Group стала владельцем американской компании Liberty Orchards. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании.

Американскому потребителю Liberty Orchards известна прежде всего брендом Aplets & Cotlets, под которым выпускаются сладости, похожие на турецкий рахат-лукум. Предприятие было основано в 1918 году, но в последние годы находилось на грани закрытия.

— Мы счастливы объявить, что компания приобретена KDV USA, связанной с KDV Group — крупным международным производителем сладостей и снеков. Компания продолжит работу, сохранив всех сотрудников, производя продукцию по тем же рецептам, что были популярны уже больше 100 лет, — говорится в сообщении.

О сделке написал также деловой журнал Forbes (российское издание). В публикации приводятся данные отраслевого портала Candy&Snack Today, где сказано, что новый владелец Liberty Orchards намерен импортировать в США продукты из России.

Бренд Aplets & Cotlets основан армянскими иммигрантами Арменом Терцагяном и Марком Балабаном, которые обосновались в небольшом городке Кашмир штата Вашингтон. Сладости в турецком стиле предприниматели решили производить, потому что в этом регионе было много яблоневых садов и это сырье там всегда было в избытке.

KDV Group была основана в Томске. Сейчас это крупнейший производитель сладостей и снеков в России. Корпорации принадлежат такие бренды, как «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», Beerka, «Хрустящий картофель» и другие. Корпорация располагает 10 предприятиями в России. Основным владельцем KDV является предприниматель Денис Штенгелов.

Другим направлением деятельности KDV является розничная торговля. Компания развивает сеть «Ярче!» (167 магазинов в Новосибирске и окрестностях).

Подробнее о сети «Ярче!» и самой KDV Group можно прочитать в материале обозревателя НГС. Уже тогда, в 2018 году, оборот этого предприятия приближался к 100 миллиардам рублей. За год до этого американское агентство Bloomberg оценило состояние владельца сибирской компании KDV Group Дениса Штенгелова в 1 млрд долларов.

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