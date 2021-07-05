«Пускай лапу теперь сосут». Репортаж из села, где фермер-депутат выдает зарплаты крестьянам «урожайками» из 90-х

Владимир Айметов не первый, кто придумал расплачиваться с сотрудниками талонами или товаром вместо денег. Такая практика использовалась в 90-е, но и сейчас находятся бизнесмены, которые к ней прибегают. В 2020 году в селе Захаровка Волгоградской области судили владельца магазина, который вместо зарплаты выдавал сотрудникам продукты питания.



В 2018 году сотрудники корпорации «Гринн» в нескольких российских городах получили зарплату подарочными картами сети гипермаркетов.



В 1992 году бизнесмен и политик Антон Баков отпечатал тираж «уральских франков» и намеревался запустить их в оборот на территории Урала. От этих планов он отказался, но банкноты не пропали: через пять лет он решил выдавать «франки» как талоны на питание на Серовском металлургическом заводе.

Карточки для бедных не прошли в Госдуме, но есть в регионах



О введении продуктовых карточек для бедных россиян говорилось не раз. В начале этого года Общественная палата по развитию агропромышленного комплекса предлагала ввести продуктовые сертификаты. Это, конечно, не «урожайки», но суть та же - давать продукты, и на продукты, чтобы не умерли с голоду. Идею перечислять гражданам деньги на еду поддержали в Минпромторге, подумать над предложением обещал и президент Владимир Путин.



Судя по всему, сами россияне тоже не против такой инициативы. Так, по итогам опроса Левада-центра (внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ), 54% россиян положительно оценивают идею введения «продуктовых карточек». Участники опроса говорили о том, что в России много бедных и государство должно им помогать.



В итоге депутаты Госдумы эту идею не приняли. В начале июня народные избранники отклонили законопроект о продуктовых сертификатах.



Между тем во многих регионах меры поддержки для самых обездоленных уже действуют. Это, конечно, не заменяет людям зарплат, но суть одна — им предлагают продуктовые наборы или четко фиксированные суммы на продукты первой необходимости.



В Ульяновской области, например, действуют карты для малообеспеченных. На карту зачисляется тысяча рублей. На эти деньги можно купить строго: хлеб, молоко, масло растительные, маргарин, яйца. В республике Коми и Костромской области карты действуют для беременных и для кормящих матерей.



В Крыму с 2015 года действует ежемесячная денежная выплата в 500,5 рублей только на хлеб.



В Санкт-Петербурге продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры социального обслуживания тем, кто действительно нуждается. Власть говорит, что это возможность сохранить цену на продукты для бедных.



Продуктовые наборы раз в год выдают в Астраханской области. Выделяются деньги для бедных в Красноярском крае, Омской области, действуют такие программы в регионах Дальнего Востока. Например, на Сахалине малоимущие семьи с детьми до 18 лет ежеквартально получают набор продуктов питания, в который входят: чай, сахар, растительное масло, крупы, консервы, макароны и другие продукты стоимостью 1900–2050 рублей. На Камчатке малоимущие могут бесплатно питаться в специальных столовых.

Лучше, конечно, когда людям предлагают нормальную работу за достойные деньги, и они сами решают, как их тратить и что покупать.

