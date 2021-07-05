«Пускай лапу теперь сосут». Репортаж из села, где фермер-депутат выдает зарплаты крестьянам «урожайками» из 90-х

— В 1990 году я, молодожен, переехал в новый дом, и мне в совхозе вручили эту бумажку, — механизатор Александр Сергеевич вертит в руках заламинированную карточку с надписью «Чек "Урожай-90"». — Я такой радостный был, поехал покупать стенку.
Такие чеки тридцать лет назад государство стало выдавать совхозам, чтобы стимулировать продавать ему излишки продукции и таким образом решить проблему продовольственного дефицита. Чеки не были платежным средством, но давали право вне очереди купить дефицитные товары. Совхозы, в свою очередь, премировали этими чеками отличившихся работников.
И вот в 2021 году они неожиданно снова стали в ходу в небольшой уральской деревне Русская Тавра. Старыми чеками, или «урожайками», начали выдавать зарплату работникам местного сельхозпредприятия. В «Пятерочку» или «Монетку» с ними, конечно, не пойдешь, но в трех сельских магазинах обменять на продукты можно. Что за продуктовые карточки на новый лад, выясняли журналисты Е1.RU. Получается, что в 1990-м они возникли из-за дефицита товаров, а сейчас из-за дефицита денег?
До мая бывшие и нынешние сотрудники ООО «Тавра» получали заработанное в рублях, во время посевной выходило по 30–40 тысяч, рассказывают они. А за май наличными получили только 10–15 тысяч, остальное — «урожайками».
Ввести «урожайки» решил местный предприниматель и депутат Владимир Айметов. В декабре его бывшая жена стала гендиректором «Тавры», вскоре работникам, по их словам, под угрозой невыплаты зарплаты предложили уволиться из компании и устроиться в ООО «Урал», которое возглавляет Айметов. Около 140 из 200 сотрудников согласились, остальные остались в «Тавре». Но и тем и другим большую часть зарплаты за май выдали «урожайками». На них не съездишь в отпуск, не соберешь ребенка в школу. Можно только еду купить.
Тратить чеки из 90-х работники пошли в местные продуктовые магазины. Продавец одного из них рассказала E1.RU, что расчеты «урожайками» в кассовой программе оформлялись как продажа товара в кредит. Затем эти кредиты гасили в бухгалтерии «Урала». Женщина сама отвозила чеки и забирала наличность, с мая она делала это трижды на общую сумму 145 тысяч рублей.
Принимать в качестве оплаты «урожайки» распорядилось райпо, оно же после шумихи это распоряжение отменило.
— Нам такого не надо, нам живые деньги нужны, пусть сами захлебываются этими бумажками, — говорит продавщица. — Размена не было, принес «урожайку» на 500 рублей, должен на всю сумму взять.
— Мужики-то почему пить у нас и начали, — кивает одна из местных жительниц. — 500 «урожаек» дал, 20 рублей добавил — и получил две бутылки водки, сдачи не надо.
В конце июня после жалоб местных жителей в Русскую Тавру приехали сотрудники прокуратуры. Продавец еще одного магазина, где принимали чеки, рассказала им, что покупатели с «урожайками» приходили каждый день (запись опроса есть в распоряжении редакции).
— «Урожайки» кто выпускает, знаете? — спрашивают ее.
— Нет, не знаю. Этот, наверное, Владимир Иваныч. Ну кто, банк или кто. Я вообще не знаю.
— Я напишу, что, скорее всего, Айметов Владимир Иванович, вы с этим согласны?
— Да.
— Как часто к вам приходят рассчитываться этой валютой?
— Ну, приходит человек, отовариваем, ну, сколько в день, я что, теперь должна выручку показывать? Приходит мужчина, допустим, покупатель, сигареты покупает, вот и все.
— В день примерно сколько у вас покупают?
— Сегодня не было никого.
— А вообще в среднем?
— Тысяча, может, две, три, четыре, пять.
— В день примерно на 5 тысяч рублей?
— Да, примерно. Даже это много сказано.
— Когда человек рассчитывается «урожайками», как ведется учет?
— Оформляем в компьютере как в кредит. Все рабочие довольные. А потом это обналичивается. В долг просто отдавать никакой гарантии нет, а тут гарантия.
Появление «урожаек» жителей Русской Тавры не удивило. Они знали, что уже больше десяти лет в соседних деревнях Сарсы-Первые и Сарсы-Вторые зарплату работникам предприятия Владимира Айметова выдают другими фантиками — «успешками». Название пошло от работавшего там ООО «Успех», сейчас уже обанкроченного. В отличие от «урожаек» «успешки» — это не когда-то официальные чеки, а просто напечатанные на цветном принтере и заламинированные бумажки с разным номиналом.
В 2011 году Татьяна Лущан, одна из сотрудниц Айметова, пожаловалась на «успешки» в полицию. Вскоре после этого Айметов ворвался к ней домой с криками: «Зачем написала заявление по «успешкам»?» и избил. Дело дошло до суда, Айметова признали виновным по ст. 116 УК РФ и приговорили к штрафу (копия приговора есть в распоряжении редакции). Через год Лущан погибла под колесами автобуса.
29 июня Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам Айметова (по данным СК, с января по май деньги выплачивались не полностью). В рамках этого дела следователи дадут оценку и использованию «урожаек».
Владимир Айметов рассказал E1.RU, что «урожайки» у него остались со времен работы в совхозе. Сам он ничего предосудительного ни в них, ни в «успешках» не видит.
— Это предоплата вперед, как долговые обязательства. Некоторые люди у меня эти «урожайки» и «успешки» собирают и осенью получают 150–200 тысяч. Мне удобно, что мне платить не надо. И они говорят: «Нам до осени не надо денег», — сказал он E1.RU.
— Но получается, что вы задерживаете зарплату?
— Почему? Покажите мне хоть одно заявление от моего рабочего, который сказал бы, что не согласен с «урожайками», с «успешками». Дайте мне хоть одного человека.
— Как вы договариваетесь с магазинами?
— Договоры заключены, всё по закону. Это талон на питание. Никакой задолженности не было, по май полностью заплачено. Сейчас июнь должны были выдать «урожайками», но видите, так вот говном полили. Пообщайтесь с рабочими, вам скажут, нравилось им или не нравилось.
— У вас не хватало наличных, чтобы платить живыми деньгами?
— Еще раз вам говорю, это предоплата вперед, авансовые платежи.
— То есть это не расчет, а аванс?
— Конечно. Потом, когда приносят в бухгалтерию, им обналичивают. Это для удобства. Да это понятно, что незаконно, поэтому я согласился. В Трудовом кодексе прописано — только деньги. Ладно, деньги. Пускай лапу теперь сосут до конца, ничего в долг не будем выписывать.
По словам Айметова, после визита прокуратуры он обменял «успешки» и «урожайки» своим сотрудникам на наличные, а затем сжег самодельную валюту. Но у некоторых жителей села эти бумажки остались, впрочем, теперь их точно негде потратить: магазины их принимать перестали.
Руководитель группы практик «Коммерческое и трудовое право» юридической фирмы Intellect Анна Устюшенко подчеркнула, что Трудовой кодекс категорически запрещает выдавать зарплату такими псевдоденьгами.
— Описанный вид расчетов можно отнести к неким долговым обязательствам. Кодекс дает возможность выдавать до 20% от зарплаты в натуральном виде, но речь идет о продукции. Насколько мне известна эта ситуация, работодатель не просто так использует эту схему. Якобы он удерживает процент с таких обменных операций, в итоге работник на руки в виде продуктов получает сумму минус процент. И вряд ли работодатель с этого производит отчисления налогов и взносов. Хотя должен был бы, выдавая зарплату в натуральной форме, — сказала она.
Некоторые сотрудники Айметова тоже сообщили, что, по их данным, магазин получает от бухгалтерии не стопроцентную оплату по «урожайкам», но продавец одной из точек сказала E1.RU, что меняла чеки на деньги без удержаний.
У части сотрудников «Тавры» претензии к Владимиру Айметову появились не только из-за чеков. Они считают, что депутат захватил предприятие, вывел активы и собирается его обанкротить. По их словам, похожая история произошла с сельхозпредприятием в селе Юва, которое в начале 2000-х возглавил Владимир Айметов. Сейчас его фактически не существует. О своих подозрениях уральцы написали в Генпрокуратуру.
«Тавра» занималась животноводством и производством молока и на протяжении многих лет была преуспевающим предприятием, выручка в 2020 году составила 104,2 миллиона рублей, это четвертое место среди агрохозяйств Красноуфимского района.
В 90-х и 2000-х предприятие пережило несколько реорганизаций и сейчас принадлежит 21 соучредителю из числа бывших сотрудников, которых уполномочили представлять их интересы остальные работники. В июне 2020 года директором «Тавры» стал сын одной из соучредительниц Михаил Егоров, а в декабре на собрании, законность которого Егоров оспаривает, гендиректором выбрали Валентину Айметову, экс-супругу Владимира Айметова.
После смены руководства поголовье скота и сельхозтехника были переведены из «Тавры» в «Урал», туда же предложили перейти сотрудникам. В разговоре с E1.RU Владимир Айметов заявил, что ранее «Тавра» принадлежала 600 пайщикам и была, по его мнению, незаконно отдана двум десяткам сотрудников, и он намерен «восстановить справедливость и все имущество вернуть народу». Но пока имущество переходит не народу, а «Уралу» — компании, которая принадлежит главному инженеру другого предприятия семьи Айметовых и которую возглавляет сам Айметов.
18 июня сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Уралецъ», учрежденный несколькими агрофирмами, подал заявление о банкротстве «Тавры» из-за просроченной задолженности в 5,8 миллиона рублей. По словам экс-сотрудника «Тавры», компания регулярно брала займы у «Уральца», но с начала года перестала по ним платить.
Владимир Айметов не первый, кто придумал расплачиваться с сотрудниками талонами или товаром вместо денег. Такая практика использовалась в 90-е, но и сейчас находятся бизнесмены, которые к ней прибегают. В 2020 году в селе Захаровка Волгоградской области судили владельца магазина, который вместо зарплаты выдавал сотрудникам продукты питания.
В 2018 году сотрудники корпорации «Гринн» в нескольких российских городах получили зарплату подарочными картами сети гипермаркетов.
В 1992 году бизнесмен и политик Антон Баков отпечатал тираж «уральских франков» и намеревался запустить их в оборот на территории Урала. От этих планов он отказался, но банкноты не пропали: через пять лет он решил выдавать «франки» как талоны на питание на Серовском металлургическом заводе.
Карточки для бедных не прошли в Госдуме, но есть в регионах
О введении продуктовых карточек для бедных россиян говорилось не раз. В начале этого года Общественная палата по развитию агропромышленного комплекса предлагала ввести продуктовые сертификаты. Это, конечно, не «урожайки», но суть та же - давать продукты, и на продукты, чтобы не умерли с голоду. Идею перечислять гражданам деньги на еду поддержали в Минпромторге, подумать над предложением обещал и президент Владимир Путин.
Судя по всему, сами россияне тоже не против такой инициативы. Так, по итогам опроса Левада-центра (внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ), 54% россиян положительно оценивают идею введения «продуктовых карточек». Участники опроса говорили о том, что в России много бедных и государство должно им помогать.
В итоге депутаты Госдумы эту идею не приняли. В начале июня народные избранники отклонили законопроект о продуктовых сертификатах.
Между тем во многих регионах меры поддержки для самых обездоленных уже действуют. Это, конечно, не заменяет людям зарплат, но суть одна — им предлагают продуктовые наборы или четко фиксированные суммы на продукты первой необходимости.
В Ульяновской области, например, действуют карты для малообеспеченных. На карту зачисляется тысяча рублей. На эти деньги можно купить строго: хлеб, молоко, масло растительные, маргарин, яйца. В республике Коми и Костромской области карты действуют для беременных и для кормящих матерей.
В Крыму с 2015 года действует ежемесячная денежная выплата в 500,5 рублей только на хлеб.
В Санкт-Петербурге продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры социального обслуживания тем, кто действительно нуждается. Власть говорит, что это возможность сохранить цену на продукты для бедных.
Продуктовые наборы раз в год выдают в Астраханской области. Выделяются деньги для бедных в Красноярском крае, Омской области, действуют такие программы в регионах Дальнего Востока. Например, на Сахалине малоимущие семьи с детьми до 18 лет ежеквартально получают набор продуктов питания, в который входят: чай, сахар, растительное масло, крупы, консервы, макароны и другие продукты стоимостью 1900–2050 рублей. На Камчатке малоимущие могут бесплатно питаться в специальных столовых.
Лучше, конечно, когда людям предлагают нормальную работу за достойные деньги, и они сами решают, как их тратить и что покупать.