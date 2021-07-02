В Новосибирске открываются дешевые пиццерии от владельца крупнейшей сети столовых. Что там с едой и ценами?

В Новосибирске появилась новая сеть пиццерий Mama Margarita
Mama Margarita — это новый проект создателя и владельца сети столовых «Солнечный город» (раньше называлась «Подсолнухи»). Первая пиццерия в начале июня заработала в ТРЦ «Континент», чуть позже еще одна точка открылась в Искитиме, и вот теперь очередное кафе готовится к открытию на Писарева. Обозреватель НГС Стас Соколов узнал подробности и попробовал новинку. Вкусно ли там кормят? Чем пиццерия отличается от десятка других, которые уже давно работают в нашем городе? И что там с ценами?
Кто открыл
Пиццериями управляет ООО «Сеть ресторанов Мама Маргарита», единственным учредителем которой, по данным системы «Контур.Фокус», является Сергей Решилов — создатель и владелец сети кафе-столовых «Солнечный день» (до ребрендинга сеть называлась «Подсолнухи»).
«Подсолнухи» возникли изначально как клон пионера в этом жанре — новосибирской «Вилки-Ложки». Оба конкурента использовали похожие подходы и двигались в одном направлении — от классической столовой до кафе самообслуживания, рассчитанного на посетителей, которые пришли не только поесть, но и хорошо провести время. Однако Сергею Решилову удалось не только догнать «Вилки-Ложки», но и стать в родном городе лидером. Сейчас у сети «Солнечный день» 21 заведение против 11 у «Вилки-Ложки». Среди стационарных заведений общепита сеть Решилова опережает только KFC, у которой 30 закусочных.
По общему количеству точек «Вилки-Ложки», впрочем, по-прежнему впереди — заведения под этим брендом открыты от Чебоксар до Якутска. А, например, в Екатеринбурге это одна из самых многочисленных сетей фаст-фуда — у нее столько же точек, как и у KFC (20). «Солнечный город» пока может похвастаться только экспансией на рынок Санкт-Петербурга, где под этим брендом работают три заведения.
Сергей Решилов говорит, что рассматривает новую концепцию «не как коммерческий проект, а как возможность попробовать свои силы и силы своей команды немного в другом направлении».
— Многие ингредиенты мы делаем сами. Например, пасту фреска, вяленые томаты для пиццы и пасты, сыр страчателла. Открываем рестораны этой концепции только на собственных площадях (ТЦ «Континент» — исключение, просто освободилось помещение рядом с нами на фуд-корте). Поэтому рестораны этих двух концепций соседствуют, как правило, рядом, — говорит Сергей Решилов, создатель Mama Margarita.
Кроме практически готового к открытию заведения на Писарева, компания уже начала ремонт в помещении на Красном проспекте, 66 (также по соседству с «Солнечным днем»). А в июле первая «Маргарита» откроется в Санкт Петербурге — на набережной Карповки в Петроградском районе.
Как выглядит Mama Margarita
Пиццерия в «Континенте» расположена на втором этаже в зоне, которую здесь изначально отвели для фуд-корта. С арендаторами здесь, правда, с самого начала не заладилось — посещаемость ТЦ, расположенного в удаленном районе Новосибирска, была неравномерной, поэтому опытные арендаторы не решались сюда заезжать. После непродолжительной чехарды владельцы ТЦ сами открыли несколько точек общепита. Именно их место заняли в начале июня сразу два заведения — столовая «Солнечный день» и Mama Margarita, которые стоят сейчас бок о бок.
Mama Margarita выглядит как стандартное кафе в торговом центре. «Зал», окруженный невысокой перегородкой, разделен на зоны стеллажами, часть мебели — кресла с высокими спинками. Видно, что здесь ждут посетителей, которые не просто пришли поесть, но и хотят красиво провести время (насколько это возможно в этом районе города).
За стойкой — открытая кухня, где установлена большая печь для пиццы. Над стойкой — панели с яркими изображениями блюд. Заказ принимают за столиком. Самообслуживания, которое можно было бы ожидать в таком месте, нет. Прежде чем определяться с выбором, стоит глянуть в меню, там гораздо больше позиций, чем на панно.
Чем кормят
Всего здесь выпекают 15 пицц — от классической «Маргариты» (250 рублей за круг) до ставшей в последнее время почти обязательной пиццы с ростбифом (480 рублей). Пиццу продают только кругами, никаких вариантов для одного человека нет. Отдельно в разделе закусок имеется еще «Капрезе» (300 рублей) — круг теста для пиццы, на который уже после выпекания выложен одноименный салат.
Пиццей дело не ограничивается. В кафе можно заказать четыре вида пасты (от 280 рублей), несколько позиций горячего (от 320 рублей), салатов и супов (от 150 рублей). Вино предлагается в основном бутылками (от 1200 рублей), но есть несколько позиций недорогого итальянского сухого (240 рублей за бокал) и «домашнее» полусладкое за сотню.
Конкуренты
Еще не открывшееся заведение «Мамы Маргариты» на Писарева станет соседом известного народного любимца — кафе «Папа Карло». Это забавное совпадение, но открыть новое итальянское заведение так, чтобы поблизости кто-то уже не пек пиццу, в Новосибирске довольно сложно.
Итальянская (по крайней мере, по названиям блюд) кухня — очевидный лидер на местном рынке. По данным 2ГИС, только специализированных заведений с пиццей в Новосибирске больше 150 штук. Больше всего точек у «Додо Пиццы» (15), следом идут New York Pizza (11), Papa John`s (10) и «Пицца Синица» (7). Еще больше служб доставки (свыше 350), часть из которых могут не иметь зала. Что касается итальянской кухни в целом, то таких заведений в городе более двухсот. Но паста как блюдо стала практически обязательным для любого кафе или ресторана, кроме разве что заведений национальной кухни.
Судя по всему, «Маргарита» намерена брать ценами. Здешняя «Пепперони» (500 граммов) стоит существенно дешевле, чем близкая аналогичная пицца в «Додо» (570 граммов) — 290 рублей против 435 рублей. В New York Pizza круг «Двойной пеперони» весом 580 граммов обойдется уже в 699 рублей. Даже в известном невысокими ценами «Папе Карло» пицца с таким же названием (но меньшим весом) обойдется в 380 рублей. Впрочем, низкие цены не обязательно означают высокий спрос. У владельца «Солнечного дня» вот уже несколько лет работает проект кофеен Zakher. Эспрессо или американо там стоит 50 рублей, но большого наплыва посетителей нет. Сеть из пяти точек работает пока исключительно в формате отдельных стоек с кофемашиной в столовых. То есть, скорее, они являются дополнительным аргументом для потенциального посетителя зайти в столовую, чем отдельным бизнесом.
Выбор популярного направления также не гарантирует успех. В прошлом году в центре закрылось кафе Ciao! А от некогда активно развивавшейся сети «Рыба. Рис» (проект владельца «Вилки-Ложки») сейчас осталось лишь всего два заведения.