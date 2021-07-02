В Новосибирске открываются дешевые пиццерии от владельца крупнейшей сети столовых. Что там с едой и ценами?

Сергей Решилов говорит, что рассматривает новую концепцию «не как коммерческий проект, а как возможность попробовать свои силы и силы своей команды немного в другом направлении».

— Многие ингредиенты мы делаем сами. Например, пасту фреска, вяленые томаты для пиццы и пасты, сыр страчателла. Открываем рестораны этой концепции только на собственных площадях (ТЦ «Континент» — исключение, просто освободилось помещение рядом с нами на фуд-корте). Поэтому рестораны этих двух концепций соседствуют, как правило, рядом, — говорит Сергей Решилов, создатель Mama Margarita.

Кроме практически готового к открытию заведения на Писарева, компания уже начала ремонт в помещении на Красном проспекте, 66 (также по соседству с «Солнечным днем»). А в июле первая «Маргарита» откроется в Санкт Петербурге — на набережной Карповки в Петроградском районе.

Как выглядит Mama Margarita

Пиццерия в «Континенте» расположена на втором этаже в зоне, которую здесь изначально отвели для фуд-корта. С арендаторами здесь, правда, с самого начала не заладилось — посещаемость ТЦ, расположенного в удаленном районе Новосибирска, была неравномерной, поэтому опытные арендаторы не решались сюда заезжать. После непродолжительной чехарды владельцы ТЦ сами открыли несколько точек общепита. Именно их место заняли в начале июня сразу два заведения — столовая «Солнечный день» и Mama Margarita, которые стоят сейчас бок о бок.