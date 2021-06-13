В Новосибирске начали закрываться магазины «Мегас» — посмотрите, что там осталось в последний день

Супермаркет «Мегас» на площади Маркса прекратил работу, на его месте откроется магазин сети SPAR.



Магазин «Мегас» торгового холдинга «Сибирский Гигант» в ТРЦ «Сан-Сити» закрыт навсегда. Последний месяц он работал в режиме тотальной распродажи, 12 июня в нем уже практически не осталось товаров, полки были пусты, работники супермаркета занимались уборкой помещения.

