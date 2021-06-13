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В Новосибирске начали закрываться магазины «Мегас» — посмотрите, что там осталось в последний день

Томская группа компаний «Лама» откроет еще один SPAR и два дискаунтера

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«Мегас» на площади Маркса закрыт с 13 июня

«Мегас» на площади Маркса закрыт с 13 июня

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Супермаркет «Мегас» на площади Маркса прекратил работу, на его месте откроется магазин сети SPAR.

Магазин «Мегас» торгового холдинга «Сибирский Гигант» в ТРЦ «Сан-Сити» закрыт навсегда. Последний месяц он работал в режиме тотальной распродажи, 12 июня в нем уже практически не осталось товаров, полки были пусты, работники супермаркета занимались уборкой помещения.

В последний день работы магазин давал максимальные скидки, но покупать было уже практически нечего

В последний день работы магазин давал максимальные скидки, но покупать было уже практически нечего

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«Мегас» на Маркса стал первым закрытым магазином этой сети. Три других (в ТРЦ «Ройял Парк» и в торговых центрах «Мегас») дорабатывают последние недели. Оставшиеся товары длительного хранения продаются со скидками, освобождающиеся полки ничем не заполняются.

Так выглядел торговый зал супермаркета 12 июня

Так выглядел торговый зал супермаркета 12 июня

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Уже известно, кто займет помещение закрывшегося «Мегаса». В базе 2ГИС по этому адресу уже значится супермаркет сети SPAR, которую развивает в Новосибирске томская группа компаний «Лама». Это будет седьмой магазин этого бренда в Новосибирске.

Последний день работы сотрудники посвятили уборке

Последний день работы сотрудники посвятили уборке

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Продолжают закрываться и гипермаркеты «Гигант». Первый магазин на Мочищенском шоссе прекратил работу еще в первой половине апреля, на его месте уже открылся дискаунтрер «Первоцен».

Гипермаркет «Гигант» на Бердском шоссе освобождает полки

Гипермаркет «Гигант» на Бердском шоссе освобождает полки

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Еще два магазина (на проспекте Энергетиков и на улице Автогенной) дорабатывают последние дни, в 2ГИС по этому адресу также уже значатся дискаунтеры «Первоцен». Магазин на Бердском шоссе работает до 30 июня, в нем тоже идет распродажа товарных остатков. В зале видны уже целые ряды совершенно пустых полок, судьба этого помещения пока неизвестна.

На месте закрывающихся супермаркетов и гипермаркетов «Сибирского гиганта» открываются торговые точки томской группы «Лама», что эта за компания и какие магазины она собирается открыть в Новосибирске, можно узнать из материала НГС.

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