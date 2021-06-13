В Новосибирске начали закрываться магазины «Мегас» — посмотрите, что там осталось в последний день

Супермаркет «Мегас» на площади Маркса прекратил работу, на его месте откроется магазин сети SPAR.
Магазин «Мегас» торгового холдинга «Сибирский Гигант» в ТРЦ «Сан-Сити» закрыт навсегда. Последний месяц он работал в режиме тотальной распродажи,
«Мегас» на Маркса стал первым закрытым магазином этой сети. Три других (в ТРЦ «Ройял Парк» и в торговых центрах «Мегас») дорабатывают последние недели. Оставшиеся товары длительного хранения продаются со скидками, освобождающиеся полки ничем не заполняются.
Уже известно, кто займет помещение закрывшегося «Мегаса». В базе 2ГИС по этому адресу уже значится супермаркет сети SPAR, которую развивает в Новосибирске томская группа компаний «Лама». Это будет седьмой магазин этого бренда в Новосибирске.
Продолжают закрываться и гипермаркеты «Гигант». Первый магазин на Мочищенском шоссе прекратил работу еще в первой половине апреля, на его месте уже открылся дискаунтрер «Первоцен».
Еще два магазина (на проспекте Энергетиков и на улице Автогенной) дорабатывают последние дни, в 2ГИС по этому адресу также уже значатся дискаунтеры «Первоцен». Магазин на Бердском шоссе работает до
На месте закрывающихся супермаркетов и гипермаркетов «Сибирского гиганта» открываются торговые точки томской группы «Лама», что эта за компания и какие магазины она собирается открыть в Новосибирске, можно узнать из материала НГС.