В Новосибирске исчезла еще одна местная сеть супермаркетов

Магазины «Горожанка» прекратили работу в Новосибирске
К сегодняшнему дню, 25 мая, в Новосибирске перестала работать еще одна местная сеть магазинов — все универсамы «Горожанка» закрыты. На их месте появятся торговые точки томского ритейлера.
По данным 2ГИС, в Новосибирске не осталось работающих магазинов сети «Горожанка», у всех в сопроводительных данных значится теперь «филиал закрылся». Этот процесс начался еще два месяца назад. К середине мая от сети осталось только десять работающих точек. И вот теперь их не стало совсем.
«Горожанка» была самой многочисленной сетью торгового холдинга «Сибирский гигант» (24 магазина), владелец которого принял решение выйти из розничного бизнеса. На месте части закрытых магазинов уже начали работать торговые точки нового ритейлера — томской группы «Лама». Так, в «Горожанке» на 1905 года, 19/1 открылся универсам похожего формата «Хороший выбор», а на Плановой, 75/2 заработал SPAR. Всего у «Ламы» в Новосибирске уже есть шесть супермаркетов SPAR и три универсама «Хороший выбор».
Последней сетью «Сибирского гиганта», в которой пока продолжают работать все торговые точки, остается «Мегас». Впрочем, и эти магазины просто распродают товарные остатки, освобождая полку за полкой. В них завозятся только свежие, скоропортящиеся продукты. В самом «Сибирском гиганте» с самого начала закрытия магазинов не комментируют происходящее. Сотрудники «Мегасов», с которыми удалось побеседовать корреспонденту НГС, говорят, что первоначально датой закрытия «Мегасов» им называли
Последним по счету новым магазином «Ламы» стал появившийся на площадях прекратившего работу гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе свой жесткий дискаунтер «Первоцен».