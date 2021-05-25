В Новосибирске исчезла еще одна местная сеть супермаркетов

К сегодняшнему дню, 25 мая, в Новосибирске перестала работать еще одна местная сеть магазинов — все универсамы «Горожанка» закрыты. На их месте появятся торговые точки томского ритейлера.



По данным 2ГИС, в Новосибирске не осталось работающих магазинов сети «Горожанка», у всех в сопроводительных данных значится теперь «филиал закрылся». Этот процесс начался еще два месяца назад. К середине мая от сети осталось только десять работающих точек. И вот теперь их не стало совсем.