Новосибирцы чаще других россиян задумываются об открытии пивного магазина. Какие еще бизнесы популярны в городе?

Самой популярной бизнес-идеей у новосибирцев стал магазин пива
«Яндекс» подготовил исследование о самых популярных бизнес-идеях в Новосибирске. В лидерах у города, как и во всей стране, магазины одежды, кафе и таксопарки.
Исследование проводилось на основе запросов россиян в «Яндексе»: «как открыть ИП», «как открыть ресторан в жилом доме», «как открыть мясной магазин правильно».
— Мы изучили все запросы со словами «как открыть» за 2018–2020 годы и определили 150 наиболее популярных видов бизнеса, — говорят авторы исследования.
По их словам, самые популярные бизнес-идеи во всех городах примерно одинаковые, местные особенности можно увидеть, если искать не самые популярные бизнесы, а такие, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране.
Так, среди других городов Новосибирск выделяется запросами об открытии магазина пива, магазина мяса и шоу-рума.
Солидарны с новосибирцами в желании открыть магазин пива и жители Барнаула. Омичи задумываются об открытии магазина овощей и фруктов, жители Томска — о шоу-руме, в Красноярске среди популярных запросов — открытие ломбарда.
Если говорить об общих тенденциях, в последние десять лет было два заметных падения интереса к открытию своего дела: в кризисные
А турфирмы,
В 2020 году вырос интерес к открытию пунктов выдачи заказов, курьерских компаний и кухни с доставкой — судя по всему, это связанно с самоизоляцией. События в стране часто влияют на интерес к бизнесу: в 2014 году на фоне запрета курения в кафе и барах взлетел интерес к открытию кальянных.
За последние полгода в Новосибирске действительно стало