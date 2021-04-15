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Новосибирцы чаще других россиян задумываются об открытии пивного магазина. Какие еще бизнесы популярны в городе?

В 2020 году интерес к открытию своего бизнеса у россиян упал, но сейчас возвращается

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Вместе с пивными новосибирцы задумываются об открытии магазина мяса&nbsp;

Вместе с пивными новосибирцы задумываются об открытии магазина мяса 

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Самой популярной бизнес-идеей у новосибирцев стал магазин пива

«Яндекс» подготовил исследование о самых популярных бизнес-идеях в Новосибирске. В лидерах у города, как и во всей стране, магазины одежды, кафе и таксопарки.

Исследование проводилось на основе запросов россиян в «Яндексе»: «как открыть ИП», «как открыть ресторан в жилом доме», «как открыть мясной магазин правильно».

— Мы изучили все запросы со словами «как открыть» за 2018–2020 годы и определили 150 наиболее популярных видов бизнеса, — говорят авторы исследования.

По их словам, самые популярные бизнес-идеи во всех городах примерно одинаковые, местные особенности можно увидеть, если искать не самые популярные бизнесы, а такие, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране.

Так, среди других городов Новосибирск выделяется запросами об открытии магазина пива, магазина мяса и шоу-рума.

Солидарны с новосибирцами в желании открыть магазин пива и жители Барнаула. Омичи задумываются об открытии магазина овощей и фруктов, жители Томска — о шоу-руме, в Красноярске среди популярных запросов — открытие ломбарда.

Если говорить об общих тенденциях, в последние десять лет было два заметных падения интереса к открытию своего дела: в кризисные 2014-й и 2015-й и в коронавирусный 2020-й. В остальные годы интерес рос, сообщают авторы исследования. При этом кафе и магазины одежды все десять лет остаются самыми популярными направлениями.

А турфирмы, в 2011-м занимавшие первое место в списке, теперь только на десятом. Парикмахерская опустилась с пятой на двадцатую строчку. Зато выросла популярность таксопарков: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы держатся в топе-3.

В 2020 году вырос интерес к открытию пунктов выдачи заказов, курьерских компаний и кухни с доставкой — судя по всему, это связанно с самоизоляцией. События в стране часто влияют на интерес к бизнесу: в 2014 году на фоне запрета курения в кафе и барах взлетел интерес к открытию кальянных. В 2016-м многие задумались о своей бургерной, в 2018-м резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ.

За последние полгода в Новосибирске действительно стало в 2 раза больше магазинов алкоголя. По запросу «алкомаркет» 2ГИС выдает в Новосибирске более 880 адресов. Еще в октябре прошлого года, когда мы рассказывали о выходе на рынок крупнейшей российской сети этого формата «Красное&Белое», их было всего 490. Обозреватель НГС Стас Соколов разбирался, откуда появилось такое огромное количество магазинов за столь короткое время.

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