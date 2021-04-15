Новосибирцы чаще других россиян задумываются об открытии пивного магазина. Какие еще бизнесы популярны в городе?

«Яндекс» подготовил исследование о самых популярных бизнес-идеях в Новосибирске. В лидерах у города, как и во всей стране, магазины одежды, кафе и таксопарки.

Исследование проводилось на основе запросов россиян в «Яндексе»: «как открыть ИП», «как открыть ресторан в жилом доме», «как открыть мясной магазин правильно».

— Мы изучили все запросы со словами «как открыть» за 2018–2020 годы и определили 150 наиболее популярных видов бизнеса, — говорят авторы исследования.



По их словам, самые популярные бизнес-идеи во всех городах примерно одинаковые, местные особенности можно увидеть, если искать не самые популярные бизнесы, а такие, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране.