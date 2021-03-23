Стала известна сумма штрафов, которую собрали с бизнесменов в Новосибирске за время пандемии

Почти 2 миллиона рублей штрафов собрал Минпромторг с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Новосибирске за время пандемии коронавируса. Об этом министерство сообщило в ответ на запрос корреспондента НГС, проанализировав данные о соблюдении режима повышенной гоовности.



— В 2021 году, по данным на 12 марта, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. С 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года возбуждено 127 дел об административных правонарушениях. В отношении ИП возбуждено 73 дела, в отношении юридических лиц — 72 дела, — говорится в ответе Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.

