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Стала известна сумма штрафов, которую собрали с бизнесменов в Новосибирске за время пандемии

Штрафовать ИП и юрлица за несоблюдение режима повышенной готовности начали с 27 марта прошлого года

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Почти год прошел с введения в Новосибирске режима повышенной готовности. Мы выяснили, на какую сумму пополнился бюджет региона за счет штрафов юрлиц и ИП

Почти год прошел с введения в Новосибирске режима повышенной готовности. Мы выяснили, на какую сумму пополнился бюджет региона за счет штрафов юрлиц и ИП

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В Новосибирске во время пандемии бизнесменов оштрафовали на 2 миллиона

Почти 2 миллиона рублей штрафов собрал Минпромторг с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Новосибирске за время пандемии коронавируса. Об этом министерство сообщило в ответ на запрос корреспондента НГС, проанализировав данные о соблюдении режима повышенной гоовности.

— В 2021 году, по данным на 12 марта, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. С 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года возбуждено 127 дел об административных правонарушениях. В отношении ИП возбуждено 73 дела, в отношении юридических лиц — 72 дела, — говорится в ответе Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.

По итогам девяти месяцев прошлого года сумма штрафов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ) составила 1 миллион 965 тысяч рублей. С начала этого года сборы оказались скромнее — с юрлиц и ИП собрали 20 тысяч рублей штрафов.

— Суммы штрафов, взысканные на основании решений судов, направляются в бюджет субъекта РФ в соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса. Все доходы областного бюджета распределяются правительством и Законодательным собранием НСО, — отметил Минпромторг.

Узнать точную сумму штрафов, наложенных на новосибирцев за нарушение масочного режима, в пресс-службе ГУ МВД по региону не удалось.

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— Подразделениями ГУ МВД по Новосибирской области в Оперативный штаб региона по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ежедневно направляется информация о результатах работы органов внутренних дел НСО, — ответили спустя 10 дней после получения запроса в пресс-службе.

Корреспондент НГС направил запрос о штрафах в Минздрав региона.

В декабре прошлого года Городская клиническая больница № 25 (ковидный госпиталь) оспорила решение суда о выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей за административное правонарушение — после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в учреждении не хватает мест.

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штрафыкоронавирус в НовосибирскеМинпромторг Новосибирской области
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