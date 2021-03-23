Стала известна сумма штрафов, которую собрали с бизнесменов в Новосибирске за время пандемии

В Новосибирске во время пандемии бизнесменов оштрафовали на 2 миллиона
Почти 2 миллиона рублей штрафов собрал Минпромторг с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Новосибирске за время пандемии коронавируса. Об этом министерство сообщило в ответ на запрос корреспондента НГС, проанализировав данные о соблюдении режима повышенной гоовности.
— В 2021 году, по данным на 12 марта, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. С 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года возбуждено 127 дел об административных правонарушениях. В отношении ИП возбуждено 73 дела, в отношении юридических лиц — 72 дела, — говорится в ответе Министерства промышленности и торговли Новосибирской области.
По итогам девяти месяцев прошлого года сумма штрафов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» (
— Суммы штрафов, взысканные на основании решений судов, направляются в бюджет субъекта РФ в соответствии со
Узнать точную сумму штрафов, наложенных на новосибирцев за нарушение масочного режима, в пресс-службе ГУ МВД по региону не удалось.
— Подразделениями ГУ МВД по Новосибирской области в Оперативный штаб региона по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ежедневно направляется информация о результатах работы органов внутренних дел НСО, — ответили спустя 10 дней после получения запроса в пресс-службе.
Корреспондент НГС направил запрос о штрафах в Минздрав региона.
В декабре прошлого года Городская клиническая больница