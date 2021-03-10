Кальянная в пивном магазине и салон эротического массажа — какой необычный готовый бизнес продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу салон эротического массажа за 3,3 миллиона
Предложения о продаже действующего бизнеса регулярно появляются на новосибирских досках объявлений, ну а пандемия только усилила этот процесс. Ряд владельцев предпочитают действовать скрытно: отчасти потому что прицениваются, отчасти — потому что не хотят пугать работающий персонал возможным закрытием компаний. Поэтому большая часть таких объявлений не имеет конкретных адресов, названий и даже фотографий. Журналист НГС изучила предложения от частных владельцев и отобрала самые необычные. Разбираемся, что можно приобрести, если у вас есть лишние миллионы рублей.
Кальянная-пивная дешевле 1 миллиона
Самый доступный по цене бизнес располагается в многоэтажке на Затулинке. Это бар-кальянная (так ее называет владелец), за которую просят 800 тысяч рублей. За эти деньги будущему владельцу обещают налаженную базу поставщиков, товарный остаток в размере
— Продажа в связи с инвестициями в другой проект, который требует времени и средств, — указывает автор объявления.
Любопытно, что сама кальянная располагается по соседству с пивным магазином — его, судя по всему, владелец и называет «магазином-баром».
Автор объявления не против поторговаться, а также готов расстаться с баром-кальянной в обмен на авто. Он пояснил корреспонденту НГС, что продает бизнес, так как планирует уйти в другое направление.
— Бизнесом интересуются. Приличное количество звонков поступает, но людей не устраивает цена. Люди хотят купить за 500 тысяч магазин, который приносит 100 тысяч чистыми. У меня нет желания его продавать за 500 тысяч, — отметил продавец.
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Корейский фастфуд в ТРЦ за 3 миллиона
3 миллиона рублей просят за точку фастфуда на фуд-корте в ТРЦ «Континент» на Троллейной. Это кафе корейской кухни, которое специализируется на жареной курице.
— Фастфуд на фуд-корте крупного торгового центра с концепцией паназиатской кухни, — кратко говорится в объявлении. — Среднемесячная выручка —
Кафе продается в связи с семейными обстоятельствами, возникшими у владельца. За
— В стоимость входит оборудование для открытия еще одной точки на доставку под этой же франшизой, — обещает владелец.
Объявление появилось на «Авито»
Салон эротического массажа в центре города за 3,3 миллиона
В центре Новосибирска продают салон эротического массажа, который, по словам автора объявления, работает на рынке уже год. За необычный бизнес просят 3,5 миллиона рублей.
— В салоне 3 комнаты с фантазийным дизайнерским интерьером, оснащенные душевыми и санузлами. В комнатах имеется джакузи класса люкс, эксклюзивные кровати, созданные по дизайнерским эскизам, элементы мебели для трендового направления БДСМ. Каждая комната закрывается дверьми по типу подъездных, с отличной шумоизоляцией. Также есть просторная гостиная с баром и барной стойкой для отдыха больших компаний, — говорится в описании.
Само помещение находится в аренде (85 тысяч в месяц), за вычетом расходов на нее и оплату труда сотрудников будущим владельцам обещают прибыль в размере 237,5 тысячи рублей. Здесь же уточняется, что за январь салон заработал 580 тысяч рублей.
Поиск по номеру телефона, указанному в объявлении, показывает, что речь идет о салоне
По телефону, указанному в объявлении, корреспонденту НГС объяснили, что сейчас ведут переговоры с потенциальным покупателем, а указанная цена является не окончательной, возможен торг:
— Нам нужна крупная сумма денег, не стану вдаваться в подробности, но это связано с нашей личной финансовой стороной. У нас есть еще другой интересный бизнес, который более долгосрочный и долговечный, с нашей точки зрения, и может приносить большую прибыль. Мы сейчас в него вкладываемся, с этим связано, что нам еще больше денег надо.
Бар, в котором студенты танцуют на столах, за 4,8 миллиона рублей
В Новосибирске выставили на продажу бар Guilty, расположенный на Красном
— Бар удостоен премии как самое динамично развивающееся заведение в городе, став одним из самых модных мест на барной карте Сибири. Американский стрит-фуд с аутентичной кухней. Славится настоящими и крутыми бургерами из мраморной говядины. В коктейльном баре работают профессиональные бартендеры (работники бара. — Прим. ред.) с эксклюзивной коктейльной картой, — описывает предложение продавец.
В объявлении покупателю обещают среднюю чистую прибыль в размере 400 тысяч рублей и тут же уточняют: «с возможностью увеличения». Контакт, указанный в объявлении о продаже бара, принадлежит Роману Богеру. Его же имя нашлось среди учредителей ООО «Гилти» в системе «Контур.Фокус».
На вопрос корреспондента НГС о том, с чем связана продажа заведения, Роман отметил, что не хотел бы привлекать внимания к сделке, поскольку это может негативно отразиться на персонале и гостях Guilty.
Guilty работает с 2016 года и славится своими вечеринками, основная аудитория которых — студенты. Каждые выходные в заведении проходят мероприятия с приглашенными диджеями, заведение работает до сих пор.
От бара пытались избавиться ранее. На сайте Avito находится неактивное объявление от
Бизнес на дизайнерских сумках, которые отшивают в Индии, за 14,5 миллиона
Самый дорогой вариант подборки — бизнес по продаже дизайнерских сумок, которые отшивают в Индии. Его владелец готов с ним расстаться за 14,5 миллиона рублей.
— Мы на рынке более
Там же уточняется, что за 14,5 миллиона будущие владельцы получают зарегистрированную международную торговую марку, бизнес на маркетплейсах, франчайзинговую сеть из 10 представительств, контакты фабрики и товарный остаток на 6,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за 2020 год составила 2,5 миллиона рублей.
Судя по фотографиям в объявлении, речь идет о компании Couple Colors. Магазин этой марки располагается на улице Советской.
Владелица бизнеса объяснила корреспонденту НГС, что подробностей продажи она пока не раскрывает, в том числе из-за работающего персонала, но после
В разгар пандемии мы делали подборку — посмотрите, какие кафе, бары и рестораны выставляли на продажу в мае прошлого года.