Кальянная в пивном магазине и салон эротического массажа — какой необычный готовый бизнес продают в Новосибирске

— Продажа в связи с инвестициями в другой проект, который требует времени и средств, — указывает автор объявления.



Любопытно, что сама кальянная располагается по соседству с пивным магазином — его, судя по всему, владелец и называет «магазином-баром».



Автор объявления не против поторговаться, а также готов расстаться с баром-кальянной в обмен на авто. Он пояснил корреспонденту НГС, что продает бизнес, так как планирует уйти в другое направление.



— Бизнесом интересуются. Приличное количество звонков поступает, но людей не устраивает цена. Люди хотят купить за 500 тысяч магазин, который приносит 100 тысяч чистыми. У меня нет желания его продавать за 500 тысяч, — отметил продавец.