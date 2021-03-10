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Кальянная в пивном магазине и салон эротического массажа — какой необычный готовый бизнес продают в Новосибирске

Рассказываем про предложения от 14,5 млн до 800 тысяч рублей

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Будущим владельцам обещают большую прибыль и поток клиентов. Мы выяснили, с чем именно связана продажа такого успешного бизнеса

Будущим владельцам обещают большую прибыль и поток клиентов. Мы выяснили, с чем именно связана продажа такого успешного бизнеса

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В Новосибирске выставили на продажу салон эротического массажа за 3,3 миллиона

Предложения о продаже действующего бизнеса регулярно появляются на новосибирских досках объявлений, ну а пандемия только усилила этот процесс. Ряд владельцев предпочитают действовать скрытно: отчасти потому что прицениваются, отчасти — потому что не хотят пугать работающий персонал возможным закрытием компаний. Поэтому большая часть таких объявлений не имеет конкретных адресов, названий и даже фотографий. Журналист НГС изучила предложения от частных владельцев и отобрала самые необычные. Разбираемся, что можно приобрести, если у вас есть лишние миллионы рублей.

Кальянная-пивная дешевле 1 миллиона

Самый доступный по цене бизнес располагается в многоэтажке на Затулинке. Это бар-кальянная (так ее называет владелец), за которую просят 800 тысяч рублей. За эти деньги будущему владельцу обещают налаженную базу поставщиков, товарный остаток в размере 400–450 тысяч рублей и чистую прибыль в 100 тысяч рублей.

«На продажу выставлен отличный бар-кальянная с подтвержденной прибылью», — пишет владелец в объявлении. Под баром, видимо, подразумевается этот пивной магазин

«На продажу выставлен отличный бар-кальянная с подтвержденной прибылью», — пишет владелец в объявлении. Под баром, видимо, подразумевается этот пивной магазин

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Здесь установлено несколько диванов

Здесь установлено несколько диванов

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— Продажа в связи с инвестициями в другой проект, который требует времени и средств, — указывает автор объявления.

Любопытно, что сама кальянная располагается по соседству с пивным магазином — его, судя по всему, владелец и называет «магазином-баром».

Автор объявления не против поторговаться, а также готов расстаться с баром-кальянной в обмен на авто. Он пояснил корреспонденту НГС, что продает бизнес, так как планирует уйти в другое направление.

— Бизнесом интересуются. Приличное количество звонков поступает, но людей не устраивает цена. Люди хотят купить за 500 тысяч магазин, который приносит 100 тысяч чистыми. У меня нет желания его продавать за 500 тысяч, — отметил продавец.

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Корейский фастфуд в ТРЦ за 3 миллиона

3 миллиона рублей просят за точку фастфуда на фуд-корте в ТРЦ «Континент» на Троллейной. Это кафе корейской кухни, которое специализируется на жареной курице.

— Фастфуд на фуд-корте крупного торгового центра с концепцией паназиатской кухни, — кратко говорится в объявлении. — Среднемесячная выручка — 570 000 рублей. Расходы — 400 000 рублей. Среднемесячная чистая прибыль — 170 000 рублей.

На фото попал логотип коробочек паназиатской еды — Kannam Chicken. Единственная точка этого заведения работает в ТРЦ «Континент»&nbsp;

На фото попал логотип коробочек паназиатской еды — Kannam Chicken. Единственная точка этого заведения работает в ТРЦ «Континент» 

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Аренда на фуд-корте обходится в 43,8 тысячи рублей ежемесячно

Аренда на фуд-корте обходится в 43,8 тысячи рублей ежемесячно

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Кафе продается в связи с семейными обстоятельствами, возникшими у владельца. За 3 миллиона рублей будущие хозяева бизнеса получат кухонное оборудование, мебель, штат сотрудников и товарный остаток в размере 300 тысяч рублей.

— В стоимость входит оборудование для открытия еще одной точки на доставку под этой же франшизой, — обещает владелец.

Объявление появилось на «Авито» 8 марта.

Салон эротического массажа в центре города за 3,3 миллиона

В центре Новосибирска продают салон эротического массажа, который, по словам автора объявления, работает на рынке уже год. За необычный бизнес просят 3,5 миллиона рублей.

Автор объявления считает салон успешным. Продается он, по его словам, в связи с личными обстоятельствами и большими вложениями, которые требует второй бизнес&nbsp;

Автор объявления считает салон успешным. Продается он, по его словам, в связи с личными обстоятельствами и большими вложениями, которые требует второй бизнес 

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— В салоне 3 комнаты с фантазийным дизайнерским интерьером, оснащенные душевыми и санузлами. В комнатах имеется джакузи класса люкс, эксклюзивные кровати, созданные по дизайнерским эскизам, элементы мебели для трендового направления БДСМ. Каждая комната закрывается дверьми по типу подъездных, с отличной шумоизоляцией. Также есть просторная гостиная с баром и барной стойкой для отдыха больших компаний, — говорится в описании.

Само помещение находится в аренде (85 тысяч в месяц), за вычетом расходов на нее и оплату труда сотрудников будущим владельцам обещают прибыль в размере 237,5 тысячи рублей. Здесь же уточняется, что за январь салон заработал 580 тысяч рублей.

Поиск по номеру телефона, указанному в объявлении, показывает, что речь идет о салоне Mr. Grey на улице Советской. Продают салон с февраля — предложение на Avito появилось 19 февраля.

По телефону, указанному в объявлении, корреспонденту НГС объяснили, что сейчас ведут переговоры с потенциальным покупателем, а указанная цена является не окончательной, возможен торг:

— Нам нужна крупная сумма денег, не стану вдаваться в подробности, но это связано с нашей личной финансовой стороной. У нас есть еще другой интересный бизнес, который более долгосрочный и долговечный, с нашей точки зрения, и может приносить большую прибыль. Мы сейчас в него вкладываемся, с этим связано, что нам еще больше денег надо.

Бар, в котором студенты танцуют на столах, за 4,8 миллиона рублей

В Новосибирске выставили на продажу бар Guilty, расположенный на Красном проспекте, 22. За бар «эксклюзивного формата» просят 4,8 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось 5 марта на сайте Avito.

Руководитель бара (указан в «Контур.Фокусе» и контактах группы во «ВКонтакте») на вопросы корреспондента НГС в соцсети не ответил

Руководитель бара (указан в «Контур.Фокусе» и контактах группы во «ВКонтакте») на вопросы корреспондента НГС в соцсети не ответил

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— Бар удостоен премии как самое динамично развивающееся заведение в городе, став одним из самых модных мест на барной карте Сибири. Американский стрит-фуд с аутентичной кухней. Славится настоящими и крутыми бургерами из мраморной говядины. В коктейльном баре работают профессиональные бартендеры (работники бара. — Прим. ред.) с эксклюзивной коктейльной картой, — описывает предложение продавец.

В объявлении покупателю обещают среднюю чистую прибыль в размере 400 тысяч рублей и тут же уточняют: «с возможностью увеличения». Контакт, указанный в объявлении о продаже бара, принадлежит Роману Богеру. Его же имя нашлось среди учредителей ООО «Гилти» в системе «Контур.Фокус».

На вопрос корреспондента НГС о том, с чем связана продажа заведения, Роман отметил, что не хотел бы привлекать внимания к сделке, поскольку это может негативно отразиться на персонале и гостях Guilty.

Guilty работает с 2016 года и славится своими вечеринками, основная аудитория которых — студенты. Каждые выходные в заведении проходят мероприятия с приглашенными диджеями, заведение работает до сих пор.

От бара пытались избавиться ранее. На сайте Avito находится неактивное объявление от 13 августа 2020 года, тогда за него просили 2 миллиона рублей.

Бизнес на дизайнерских сумках, которые отшивают в Индии, за 14,5 миллиона

Самый дорогой вариант подборки — бизнес по продаже дизайнерских сумок, которые отшивают в Индии. Его владелец готов с ним расстаться за 14,5 миллиона рублей.

Судя по логотипу на сумках, речь идет о компании Couple Colors

Судя по логотипу на сумках, речь идет о компании Couple Colors

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Эти сумки отшивают в Индии&nbsp;

Эти сумки отшивают в Индии 

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— Мы на рынке более 3 лет. За это время мы наладили все бизнес-процессы по работе с фабрикой в Индии. Фишка нашего бренда в том, что все сумки уникальны, каждая сумка только в одном экземпляре. Все наши изделия имеют оригинальный дизайн, также на фабрике по заказу могут шить сумки по вашему дизайну, — говорится в описании.

Там же уточняется, что за 14,5 миллиона будущие владельцы получают зарегистрированную международную торговую марку, бизнес на маркетплейсах, франчайзинговую сеть из 10 представительств, контакты фабрики и товарный остаток на 6,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за 2020 год составила 2,5 миллиона рублей.

Судя по фотографиям в объявлении, речь идет о компании Couple Colors. Магазин этой марки располагается на улице Советской.

Владелица бизнеса объяснила корреспонденту НГС, что подробностей продажи она пока не раскрывает, в том числе из-за работающего персонала, но после 1 апреля известит «вообще всех».

В разгар пандемии мы делали подборку — посмотрите, какие кафе, бары и рестораны выставляли на продажу в мае прошлого года.

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