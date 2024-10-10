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Осень Мощная магнитная буря накрывает Новосибирскую область — когда ждать пик

Мощная магнитная буря накрывает Новосибирскую область — когда ждать пик

Сила бури достигнет уровня G4, ее могут почувствовать метеозависимые люди

1 949
7 комментариев

Буря продлится три дня

Новосибирскую область накрыла мощная магнитная буря — её сила будет доходить до уровня G4. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По информации специалистов, 10-11 октября Земля столкнется с сильными магнитными бурями. Кроме того, 12 октября ожидается буря меньшей интенсивности. Эти явления вызваны мощной вспышкой на Солнце, которая привела к выбросу плазмы в направлении Земли.

По информации института, уровень возмущения магнитного поля Земли 10 октября в 16:00 по новосибирскому времени достигает отметки G1 (слабая буря) и продолжит расти. Уже после 22:00 по Новосибирску ожидается уровень G4, что соответствует очень сильной магнитной буре. Этот высокий уровень сохранится до 09:00 11 октября.

Таким образом, пик бури придется на период с 22:00 10 октября до 13:00 11 октября по Новосибирску.

После этого уровень магнитной активности будет постепенно снижаться, однако 11-12 октября по-прежнему прогнозируются магнитные бури на уровнях G2-G1 — средней и слабой силы.

Как рассказывала НГС заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитные бури могут оказывать воздействие на здоровье человека. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут негативно сказываться на метеозависимых, а также на тех, кто страдает от психоэмоциональных расстройств и хронических заболеваний легких.

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Комментарии
7
Zemb
39 минут
редакцию накрыло уже. вспышка на солнце эксклюзивно для НСО. остальную планету это не заденет....
Лицемер
33 минуты
Это неправда. На фото - график прогноза. Сейчас никакой бури нет. Информация 100% и с того же сайта.
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