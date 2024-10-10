Мощная магнитная буря накрывает Новосибирскую область — когда ждать пик

Буря продлится три дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирскую область накрыла мощная магнитная буря — её сила будет доходить до уровня G4. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По информации специалистов, 10-11 октября Земля столкнется с сильными магнитными бурями. Кроме того, 12 октября ожидается буря меньшей интенсивности. Эти явления вызваны мощной вспышкой на Солнце, которая привела к выбросу плазмы в направлении Земли.

По информации института, уровень возмущения магнитного поля Земли 10 октября в 16:00 по новосибирскому времени достигает отметки G1 (слабая буря) и продолжит расти. Уже после 22:00 по Новосибирску ожидается уровень G4, что соответствует очень сильной магнитной буре. Этот высокий уровень сохранится до 09:00 11 октября.

Источник: Xras.ru











Таким образом, пик бури придется на период с 22:00 10 октября до 13:00 11 октября по Новосибирску.

После этого уровень магнитной активности будет постепенно снижаться, однако 11-12 октября по-прежнему прогнозируются магнитные бури на уровнях G2-G1 — средней и слабой силы.