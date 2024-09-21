Пора утепляться: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду сентября

— Ожидаются колебания температуры в ночные часы от +5…+12 градусов до -2…+3 градусов, местами до -7 градусов. Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Днем от +12…+17 градусов до +23 градусов в начале декады, и в конце +6…+11 градусов. Улучшение погоды будет в последних числах сентября с переходом на начало октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».