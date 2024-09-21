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Осень Пора утепляться: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду сентября

Пора утепляться: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду сентября

В регионе ожидается волна холода, которую достаточно быстро сменит тепло

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1 комментарий

Будет три очень холодных ночи

Третья декада сентября в Новосибирске ожидается около нормы, сообщили синоптики. Среднедекадная температура составит +7…+9 градусов.

— Ожидаются колебания температуры в ночные часы от +5…+12 градусов до -2…+3 градусов, местами до -7 градусов. Идет мощная волна холода на 25, 26, 27 сентября. Днем от +12…+17 градусов до +23 градусов в начале декады, и в конце +6…+11 градусов. Улучшение погоды будет в последних числах сентября с переходом на начало октября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней декады.

Уже в середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон.

Погодные сервисы составили прогноз на осень в Новосибирске. Ожидается, что сильные морозы начнутся в ноябре.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Где отопление в домах?! У нас в городе вообще есть «хозяин» (в нормальных городах МЭР называется)? Толку от этого новенького, который после Локтя пришёл, вообще нет. Так работает «хорошо», что даже фамилию его не запомнить…
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