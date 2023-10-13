Холодный фронт и интенсивные дожди: что ждать от погоды в Новосибирске на выходных

К Новосибирску приближается холодная погода, синоптики прогнозируют ухудшение на три дня, но после похолодания должно прийти тепло на несколько дней. Специалисты ожидают, что в ближайшую ночь в пригороде температура опустится до -2 градусов.
— Погода будет портиться, пойдут дожди. Завтра мы еще будем находиться в области повышенного атмосферного давления, как и 13 октября, но днем уже будет больше по северу проходить участок теплого фронта, поэтому по северу пройдут дожди, нас не заденет. 15 октября у нас уже будет проходить холодный фронт, поэтому ожидаем более интенсивные дожди и понижение температуры, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
14 октября, в субботу, синоптики ожидают погоду без осадков. Ночью температура в городе опустится до +2... +4 градусов, в пригороде до 0... -2 градусов. Днем прогнозируют до +11... +13 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.
В воскресенье, 15 октября, днем специалисты прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, ночью будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +5... +7 градусов, днем поднимется до +7... +9 градусов. Ветер ожидают западный 4–9 м/с местами с порывами до 14 м/с.
16 октября, в понедельник, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +2... +4 градусов, днем поднимется до +7... +9 градусов. Ветер ожидают юго-западного направления 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Как объяснила Наталья Кичанова, 16 октября начнет восстанавливаться поле повышенного давления, дожди будут прекращаться, но воздух еще не прогреется. Во вторник синоптики ожидают улучшение погоды и повышение температуры по области до +16 градусов в течение трех дней.
— Прекратятся дожди, повысится температура. Три дня у нас похолодание, потом на три дня температура повысится, — отметила специалист.
До 20 октября синоптики не прогнозируют мокрый снег.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на ноябрь трех сервисов, жителей города ждет сильное похолодание и обильные снегопады.