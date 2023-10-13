Холодный фронт и интенсивные дожди: что ждать от погоды в Новосибирске на выходных

— Погода будет портиться, пойдут дожди. Завтра мы еще будем находиться в области повышенного атмосферного давления, как и 13 октября, но днем уже будет больше по северу проходить участок теплого фронта, поэтому по северу пройдут дожди, нас не заденет. 15 октября у нас уже будет проходить холодный фронт, поэтому ожидаем более интенсивные дожди и понижение температуры, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.