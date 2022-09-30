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Потепление до +15 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В субботу возможен мокрый снег

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В субботу будет северный ветер

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После мокрого снега и холода в Новосибирске ожидается небольшое потепление после 4 октября. Температура может повыситься от +10 до +15 градусов.

1 октября ночью вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью температура составит от -1 до -3 градусов. Днем — преимущественно без осадков, воздух прогреется до +2... +4 градусов. Ветер северный силой 2–7 м/c.

2 и 3 октября осадки прекратятся, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. Ветер с северного сменит направление на восточный — 2–7 м/c. Ночью температура 2 и 3 октября составит -1... -4 градуса, днем — +2... +4 градуса.

Потепление синоптики ожидают во второй половине первой декады месяца, после 4 октября. Температура воздуха днем будет повышаться до +10... +15 градусов.

Недавно мы изучили прогноз погода на три месяца — читайте, что ждет жителей Новосибирска.

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