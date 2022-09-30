Потепление до +15 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе
В субботу возможен мокрый снег
После мокрого снега и холода в Новосибирске ожидается небольшое потепление после 4 октября. Температура может повыситься от +10 до +15 градусов.
1 октября ночью вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью температура составит от -1 до -3 градусов. Днем — преимущественно без осадков, воздух прогреется до
2 и 3 октября осадки прекратятся, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. Ветер с северного сменит направление на восточный —
Потепление синоптики ожидают во второй половине первой декады месяца, после 4 октября. Температура воздуха днем будет повышаться до
Недавно мы изучили прогноз погода на три месяца — читайте, что ждет жителей Новосибирска.