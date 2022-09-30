Потепление до +15 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

После мокрого снега и холода в Новосибирске ожидается небольшое потепление после 4 октября. Температура может повыситься от +10 до +15 градусов.

1 октября ночью вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью температура составит от -1 до -3 градусов. Днем — преимущественно без осадков, воздух прогреется до +2... +4 градусов. Ветер северный силой 2–7 м/c .