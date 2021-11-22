В Новосибирске ждут схода снега с крыш из-за оттепели — жителей просят быть осторожными

В Новосибирске в ближайшие три дня ждут схода наледи с крыш. Это может произойти из-за оттепели.

— В связи с потеплением, три дня, предупреждаем все хозяйствующие субъекты и управляющие компании об опасности схода с козырьков крыш наледи и сосулек, — заявил сегодня, 22 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве НСО.



По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня в регионе ожидается температура от -3 до +2 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», во вторник и среду в городе ожидается температура на уровне 0 градусов.