В Новосибирске ждут схода снега с крыш из-за оттепели — жителей просят быть осторожными

Новосибирцев предупредили об опасности схода снега с крыш
В Новосибирске в ближайшие три дня ждут схода наледи с крыш. Это может произойти из-за оттепели.
— В связи с потеплением, три дня, предупреждаем все хозяйствующие субъекты и управляющие компании об опасности схода с козырьков крыш наледи и сосулек, — заявил сегодня, 22 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве НСО.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня в регионе ожидается температура от -3 до +2 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», во вторник и среду в городе ожидается температура на уровне 0 градусов.
— По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра на грядущей неделе сохранится нестабильная погода. Оттепель будет сменяться похолоданием, метеоявления будут сопровождаться порывистым ветром, а также снегопадами. Данные погодные условия способствуют образованию снеговой нагрузки на крышах, гололеда на дорогах и тротуарах. При потеплении образуются сосульки, которые при падении могут привести к травмированию граждан и нанесению ущерба имуществу, в частности автотранспорту, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на декабрь этого года. По данным интернет-сервисов, температура будет держаться на отметке -14...-17 градусов. Похолодание ожидается в конце месяца. При этом ближайшая неделя может быть очень снежной.