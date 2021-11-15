К Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов. Его принесет холодный фронт со стороны Салехарда и Норильска.



— До конца декады фон температуры ожидается пониженный. Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, к нам будет поступать ветер с северных районов Сибири, с районов Салехарда и Норильска. На 18 ноября с запада через южные районы Урала будет перемещаться небольшой циклон, он немного смягчит морозы, днем пойдет снег. Затем снова будет захолаживание вплоть до 20 и 21 ноября, более значительное, чем сейчас, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.