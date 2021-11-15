К Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов. Его принесет холодный фронт со стороны Салехарда и Норильска.
— До конца декады фон температуры ожидается пониженный. Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, к нам будет поступать ветер с северных районов Сибири, с районов Салехарда и Норильска. На 18 ноября с запада через южные районы Урала будет перемещаться небольшой циклон, он немного смягчит морозы, днем пойдет снег. Затем снова будет захолаживание вплоть до 20 и 21 ноября, более значительное, чем сейчас, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
16 ноября в Новосибирске ночью ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный и юго-восточный ветер силой 3–8 м/с. Температура ночью составит
В среду, 17 ноября, возможен юго-восточный ветер силой 3–8 м/с, ночью похолодает до
18 ноября ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег. Ночью ожидается южный ветер силой 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, днем северо-западный силой
Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю от популярных интернет-сервисов. По их данным, в Новосибирск может прийти похолодание до -20 градусов. Также мы посмотрели, какой может стать зима 2021–2022 годов. Читайте подробности.