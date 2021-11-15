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К Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов

Синоптики рассказали, как будет меняться погода в ближайшие дни

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Значительное похолодание ожидается в середине рабочей недели

Значительное похолодание ожидается в середине рабочей недели

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К Новосибирску приближается похолодание до -17 градусов. Его принесет холодный фронт со стороны Салехарда и Норильска.

— До конца декады фон температуры ожидается пониженный. Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, к нам будет поступать ветер с северных районов Сибири, с районов Салехарда и Норильска. На 18 ноября с запада через южные районы Урала будет перемещаться небольшой циклон, он немного смягчит морозы, днем пойдет снег. Затем снова будет захолаживание вплоть до 20 и 21 ноября, более значительное, чем сейчас, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

16 ноября в Новосибирске ночью ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный и юго-восточный ветер силой 3–8 м/с. Температура ночью составит -10...-12, днем -8...-10 градусов.

В среду, 17 ноября, возможен юго-восточный ветер силой 3–8 м/с, ночью похолодает до -15...-17 градусов, днем воздух прогреется до -8...-10.

18 ноября ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег. Ночью ожидается южный ветер силой 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, днем северо-западный силой 7–12 м/с с усилением до 17. Температура ночью опустится до -11...-13 градусов, днем она составит -6...-8 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю от популярных интернет-сервисов. По их данным, в Новосибирск может прийти похолодание до -20 градусов. Также мы посмотрели, какой может стать зима 2021–2022 годов. Читайте подробности.

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