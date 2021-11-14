В Новосибирск вернутся морозы до -20 градусов — изучаем прогнозы на следующую неделю

В Новосибирск вернутся морозы до -20 градусов
В Новосибирске ноябрь балует жителей теплой погодой, но уже на следующей неделе всё изменится. В среднем днем температура снизится до -7 градусов, а к концу недели нас ждет мороз. Изучаем прогнозы популярных сервисов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплое начало недели. С понедельника по среду температура днем будет около -7 градусов, а ночью опустится до
Gismeteo.ru также сейчас не радует цифрами на конец недели. К четвергу температура днем в городе плавно снизится до -7 градусов. А уже в пятницу, 19 ноября, составит -12 градусов. При этом ночью ожидается до -20 градусов мороза. Затем холод отступит, и в следующие выходные опять будет плюсовая температура.
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.