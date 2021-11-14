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В Новосибирск вернутся морозы до -20 градусов — изучаем прогнозы на следующую неделю

Самым холодным днем станет пятница

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Лучше не убирать пуховики — новосибирцев ждут кратковременные заморозки

Лучше не убирать пуховики — новосибирцев ждут кратковременные заморозки

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В Новосибирск вернутся морозы до -20 градусов

В Новосибирске ноябрь балует жителей теплой погодой, но уже на следующей неделе всё изменится. В среднем днем температура снизится до -7 градусов, а к концу недели нас ждет мороз. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплое начало недели. С понедельника по среду температура днем будет около -7 градусов, а ночью опустится до -9... -13 градусов. В четверг, 18 ноября, ожидается похолодание до -17 градусов ночью. В пятницу, 19 ноября, днем ожидается температура в -13 градусов, а ночью — -19 градусов. Сервис обещает снегопады всю неделю.

Сервис обещает снегопады всю неделю

Сервис обещает снегопады всю неделю

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Gismeteo.ru также сейчас не радует цифрами на конец недели. К четвергу температура днем в городе плавно снизится до -7 градусов. А уже в пятницу, 19 ноября, составит -12 градусов. При этом ночью ожидается до -20 градусов мороза. Затем холод отступит, и в следующие выходные опять будет плюсовая температура.

Сервис обещает мороз в пятницу 19 ноября

Сервис обещает мороз в пятницу 19 ноября

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Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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ноябрьосеньпогода
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