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Снег может сойти с крыш: когда в Новосибирске закончится оттепель и вернутся снегопады

На город надвигается волна холода

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В город пришла оттепель, которая обычно превращает дороги в полосу препятствий

В город пришла оттепель, которая обычно превращает дороги в полосу препятствий

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Синоптики ждут в Новосибирске похолодания после 11 ноября

Новосибирцев в начале этой недели ждет теплая погода. Температура даже ночью не будет опускаться ниже -6 градусов, при этом будет и передышка от снегопадов.

— Без осадков будет 9–10 ноября, а 11 ноября ждем мокрый снег из-за прохождения циклона через северо-западные районы. С ним будет проходить холодный фронт. Ветер юго-западный будет медленно переходить на западный и северно-западный. В Новосибирской области порывы могут достигать 20 м/с, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Однородный температурный характер погоды. Но после 11 ноября ожидается похолодание на несколько дней.

9 ноября, во вторник, ветер будет силой 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -4... -6 градусов, днем — около 0 градусов.

В среду, 10 ноября, ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер ночью силой 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с и порывы до 18 м/с. Ночная температура будет до -3... -5 градусов, дневная — до +1... +3 градусов.

В четверг, 11 ноября, местами ночью возможен небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков, ветер силой 7–12 м/с. Ночная температура составит -1... -3 градуса, дневная — 0... +2 градуса.

В мэрии Новосибирска попросили жителей быть аккуратнее.

— В связи с прошедшими обильными осадками в виде снега и сохранением положительных значений температуры воздуха возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий и сооружений снежных масс, — предупредили в мэрии.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области в частности обещал быть теплее, чем обычно.

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мокрый снегпогода
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