Снег может сойти с крыш: когда в Новосибирске закончится оттепель и вернутся снегопады

Новосибирцев в начале этой недели ждет теплая погода. Температура даже ночью не будет опускаться ниже -6 градусов , при этом будет и передышка от снегопадов.



— Без осадков будет 9–10 ноября, а 11 ноября ждем мокрый снег из-за прохождения циклона через северо-западные районы. С ним будет проходить холодный фронт. Ветер юго-западный будет медленно переходить на западный и северно-западный. В Новосибирской области порывы могут достигать 20 м/с , — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Однородный температурный характер погоды. Но после 11 ноября ожидается похолодание на несколько дней.