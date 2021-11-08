Снег может сойти с крыш: когда в Новосибирске закончится оттепель и вернутся снегопады

Синоптики ждут в Новосибирске похолодания после
Новосибирцев в начале этой недели ждет теплая погода. Температура даже ночью не будет опускаться ниже
— Без осадков будет
9 ноября, во вторник, ветер будет силой
В среду, 10 ноября, ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер ночью силой
В четверг, 11 ноября, местами ночью возможен небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков, ветер силой
В мэрии Новосибирска попросили жителей быть аккуратнее.
— В связи с прошедшими обильными осадками в виде снега и сохранением положительных значений температуры воздуха возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий и сооружений снежных масс, — предупредили в мэрии.
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области в частности обещал быть теплее, чем обычно.