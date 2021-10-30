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Новосибирск накрыло снегом — посмотрите на первый в этом году снегопад

Новосибирцы сфотографировали снежный город

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Город накрыло снегом

Город накрыло снегом

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В Новосибирске пошел первый снегопад 2021

В Новосибирске в субботу, 30 октября, утром пошел снег, который накрыл город. Первый в этом году снегопад запечатлели новосибирцы.

Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сегодня в Новосибирске температура воздуха может подняться до +2 градусов.

— 30 октября в первой половине дня ожидается снег, мокрый снег. Ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0...+2°С с понижением в течение дня, — поясняют на сайте метеоцентра.

Снегопад шел около двух часов

Снегопад шел около двух часов

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На следующей неделе ожидается понижение температуры до -12 градусов

На следующей неделе ожидается понижение температуры до -12 градусов

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Как пишет читатель НГС с Горского жилмассива, из-за снегопада ничего не было видно

Как пишет читатель НГС с Горского жилмассива, из-за снегопада ничего не было видно

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Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь. По данным Росгидрометцентра, температура в этом месяце будет аномально теплой для Сибири. Почитайте об этом в нашем материале.

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