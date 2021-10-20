Как изменится погода в конце недели в Новосибирске — синоптики составили прогноз

В Новосибирске изменится погода из-за холодного фронта
В субботу в Новосибирске ожидается похолодание до +5 градусов. Также синоптики сообщают, что в городе возможен дождь.
— Мы ждем прохождения холодного фронта через город днем 22 октября. Ждем осадки, преимущественно в виде дождя. После прохождения холодного фронта выстроится западно-восточный перенос воздушных масс, то есть с севера пока воздух поступать не будет, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
21 октября, в четверг, ожидается юго-западный ветер силой
В субботу, 23 октября, местами возможен небольшой дождь, западный ветер силой
— В конце декады, когда потоки сменятся на более северные, произойдет более существенное понижение температуры. Вероятно установление временного снежного покрова, — уточнили в Гидрометцентре.
В конце прошлой недели в Новосибирске были теплые выходные. Показываем в нашем фоторепортаже, как провели их горожане. Также НГС изучил прогноз погоды на эту неделю от интернет-сервисов. Рассказываем, что они обещают.