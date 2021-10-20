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Как изменится погода в конце недели в Новосибирске — синоптики составили прогноз

В конце месяца может выпасть временный снежный покров

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В субботу возможен небольшой дождь

В субботу возможен небольшой дождь

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В Новосибирске изменится погода из-за холодного фронта

В субботу в Новосибирске ожидается похолодание до +5 градусов. Также синоптики сообщают, что в городе возможен дождь.

— Мы ждем прохождения холодного фронта через город днем 22 октября. Ждем осадки, преимущественно в виде дождя. После прохождения холодного фронта выстроится западно-восточный перенос воздушных масс, то есть с севера пока воздух поступать не будет, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

21 октября, в четверг, ожидается юго-западный ветер силой 4–9 м/с, температура ночью составит +1... +3 градуса, днем +8... +10 градусов. В пятницу ночью возможен небольшой дождь и юго-западный ветер 4–9 м/с. Днем направление сменится на западное, сила составит 8–13 м/с. Ночная температура понизится до +2... +4 градусов, дневная до +8... +10 градусов.

В субботу, 23 октября, местами возможен небольшой дождь, западный ветер силой 8–13 м/с. Ночная температура составит 0... +2 градуса, дневная +5... +7 градусов.

— В конце декады, когда потоки сменятся на более северные, произойдет более существенное понижение температуры. Вероятно установление временного снежного покрова, — уточнили в Гидрометцентре.

В конце прошлой недели в Новосибирске были теплые выходные. Показываем в нашем фоторепортаже, как провели их горожане. Также НГС изучил прогноз погоды на эту неделю от интернет-сервисов. Рассказываем, что они обещают.

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