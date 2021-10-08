Как в Новосибирске изменится погода на выходных — синоптики составили новый прогноз

К Новосибирску приближается ветер со скоростью 18 м/с
К Новосибирску приближается холодный циклон, который принесет в город мокрый снег и похолодание. Его ожидают в воскресенье,
— Сегодня, 8 октября, территория Новосибирской области находится под влиянием теплых воздушных масс, которые поступали с районов Атлантики на север Западной Сибири, а затем достигли границ Новосибирской области. В субботу на востоке региона, в городе сохранится теплая погода. Завтра днем к границам области будет приближаться холодный фронт, с его прохождением
9 октября, завтра, ожидается погода преимущественно без осадков, но с ветром. Температура в ночные часы составит
В воскресенье, 10 октября, ночью ожидается мокрый снег, температура опустится до
11 октября Новосибирск будет под влиянием фронтальной области. Температура ночью составит от -1 до +1 градуса, днем поднимется до
Ранее синоптики Гидрометцентра России составили приблизительный прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Они предполагают, что месяц будет аномально теплым. Рассказываем, чего стоит ждать.