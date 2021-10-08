Как в Новосибирске изменится погода на выходных — синоптики составили новый прогноз

К Новосибирску приближается холодный циклон, который принесет в город мокрый снег и похолодание. Его ожидают в воскресенье, 10 октября .

— Сегодня, 8 октября, территория Новосибирской области находится под влиянием теплых воздушных масс, которые поступали с районов Атлантики на север Западной Сибири, а затем достигли границ Новосибирской области. В субботу на востоке региона, в городе сохранится теплая погода. Завтра днем к границам области будет приближаться холодный фронт, с его прохождением 10 октября начнутся осадки, — рассказала НГС глава новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

