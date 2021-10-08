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Как в Новосибирске изменится погода на выходных — синоптики составили новый прогноз

Город покидает теплый воздух из Атлантики

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Тепло скоро уйдет из города

Тепло скоро уйдет из города

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К Новосибирску приближается ветер со скоростью 18 м/с

К Новосибирску приближается холодный циклон, который принесет в город мокрый снег и похолодание. Его ожидают в воскресенье, 10 октября.

— Сегодня, 8 октября, территория Новосибирской области находится под влиянием теплых воздушных масс, которые поступали с районов Атлантики на север Западной Сибири, а затем достигли границ Новосибирской области. В субботу на востоке региона, в городе сохранится теплая погода. Завтра днем к границам области будет приближаться холодный фронт, с его прохождением 10 октября начнутся осадки, — рассказала НГС глава новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

9 октября, завтра, ожидается погода преимущественно без осадков, но с ветром. Температура в ночные часы составит +3… +5, днем +9… +11 градусов. Возможен северо-западный ветер силой 6–11 м/с с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 10 октября, ночью ожидается мокрый снег, температура опустится до +1… +3 градусов. Днем воздух прогреется до +5... +7 градусов. По данным Гидрометцентра, возможен северо-западный ветер силой 5–10 м/с ночью с порывами до 18 м/с, а днем 3–8 м/с с усилением до 13 м/с.

11 октября Новосибирск будет под влиянием фронтальной области. Температура ночью составит от -1 до +1 градуса, днем поднимется до +2… +4 градусов. Ожидается западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее синоптики Гидрометцентра России составили приблизительный прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Они предполагают, что месяц будет аномально теплым. Рассказываем, чего стоит ждать.

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