В Новосибирске выросли странные грибы: в России их обычно не собирают, а в Германии и Чехии из них варят супы

В Новосибирске выросли странные краснокнижные грибы без шляпки
В Новосибирске в лесу на Ключ-Камышенском плато нашли краснокнижный гриб. Он выглядит очень странно и редко встречается.
— Я вчера вот такие неизвестные грибы увидел в лесу. На всякий случай не стал собирать, пусть растут, — прислал фото в редакцию читатель НГС.
Гриб бежевого цвета и не имеет отдельной шляпки.
— Этот гриб похож на клавариадельфус язычковый, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Гриб съедобен после отваривания, но низкого вкусового качества. В России грибники предпочитают его не собирать, а вот в Германии и Чехии из него варят супы.
В Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.