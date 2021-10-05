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В Новосибирске выросли странные грибы: в России их обычно не собирают, а в Германии и Чехии из них варят супы

Редкий гриб нашли на Ключ-Камышенском плато

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В России такие грибы предпочитают не собирать

В России такие грибы предпочитают не собирать

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В Новосибирске выросли странные краснокнижные грибы без шляпки

В Новосибирске в лесу на Ключ-Камышенском плато нашли краснокнижный гриб. Он выглядит очень странно и редко встречается.

— Я вчера вот такие неизвестные грибы увидел в лесу. На всякий случай не стал собирать, пусть растут, — прислал фото в редакцию читатель НГС.

Гриб бежевого цвета и не имеет отдельной шляпки.

— Этот гриб похож на клавариадельфус язычковый, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Гриб съедобен после отваривания, но низкого вкусового качества. В России грибники предпочитают его не собирать, а вот в Германии и Чехии из него варят супы.

В Новосибирской области, несмотря на заморозки и периодически выпадающий снег, грибной сезон еще не закончился. Жители везут из леса ведра опят.

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