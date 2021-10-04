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Когда закончится дождь в Новосибирске? Новый прогноз погоды от синоптиков

Ожидается, что в начале недели температуры будут подниматься до +8 градусов

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Осадки прекратятся 7 октября

Осадки прекратятся 7 октября

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В Новосибирске в середине недели перестанет идти дождь

В Новосибирске после продолжительных дождей скоро наконец-то станет сухо. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра рассказали, что в середине недели закончатся дожди.

— Пока существенных изменений не ожидается. Единственное, что 7 октября ожидается прекращение осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В первой половине недели ветер будет северный и северо-восточный, постепенно перейдет на западный. Ветер будет 4–10 метров в секунду, порывы ветра будут 5 октября до 14 метров в секунду.

Во вторник, 5 октября, ночью -1...+1, днем +4...+6. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В среду, 6 октября, ночью -1...+1, днем +6...+8. Преимущественно без осадков.

В четверг, 7 октября, ночью -1...+1, днем +4...+6. Преимущественно без осадков.

Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.

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