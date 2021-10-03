Вернется ли тепло в Новосибирск или сохранится дождливая погода? Мы узнали, чего ждать дальше

В Новосибирске ожидается похолодание до 0 градусов
На следующей неделе с 4 по 10 октября в Новосибирске ожидаются регулярные дожди, температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Но к концу недели в город может ненадолго заглянуть потепление до
По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе сохранится пасмурная погода. Один-единственный дождливый день выпадет на пятницу, 8 октября. Ночные температуры в городе не будут опускаться ниже 0 градусов. На выходных в город придет небольшое потепление: в дневные часы столбик термометра поднимется до
Сервис «Гисметео» прогнозирует, что вся следующая неделя будет дождливой, за исключением среды. Также в отдельные дни в городе возможны осадки в виде снега. В среду воздух прогреется до +9 градусов. Холоднее всего будет во вторник и пятницу, в эти дни столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.
Центр погоды «Фобос» также прогнозирует, что всю неделю в Новосибирске сохранится пасмурная и дождливая погода. Но к концу недели в город ненадолго вернется тепло: прекратится дождь, и воздух прогреется до +10 градусов.
Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.