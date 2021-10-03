Вернется ли тепло в Новосибирск или сохранится дождливая погода? Мы узнали, чего ждать дальше

На следующей неделе с 4 по 10 октября в Новосибирске ожидаются регулярные дожди, температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Но к концу недели в город может ненадолго заглянуть потепление до +10 градусов. НГС посмотрел погодные сервисы и сравнил их прогнозы.



По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе сохранится пасмурная погода. Один-единственный дождливый день выпадет на пятницу, 8 октября. Ночные температуры в городе не будут опускаться ниже 0 градусов. На выходных в город придет небольшое потепление: в дневные часы столбик термометра поднимется до +10 градусов.