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Вернется ли тепло в Новосибирск или сохранится дождливая погода? Мы узнали, чего ждать дальше

Изучаем прогноз от популярных сервисов

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Мы узнали, ждать ли потепления на следующей неделе

Мы узнали, ждать ли потепления на следующей неделе

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В Новосибирске ожидается похолодание до 0 градусов

На следующей неделе с 4 по 10 октября в Новосибирске ожидаются регулярные дожди, температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Но к концу недели в город может ненадолго заглянуть потепление до +10 градусов. НГС посмотрел погодные сервисы и сравнил их прогнозы.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю следующую неделю в городе сохранится пасмурная погода. Один-единственный дождливый день выпадет на пятницу, 8 октября. Ночные температуры в городе не будут опускаться ниже 0 градусов. На выходных в город придет небольшое потепление: в дневные часы столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Температура ночью опустится до 0 градусов

Температура ночью опустится до 0 градусов

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Сервис «Гисметео» прогнозирует, что вся следующая неделя будет дождливой, за исключением среды. Также в отдельные дни в городе возможны осадки в виде снега. В среду воздух прогреется до +9 градусов. Холоднее всего будет во вторник и пятницу, в эти дни столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.

Дожди возможны практически каждый день

Дожди возможны практически каждый день

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Центр погоды «Фобос» также прогнозирует, что всю неделю в Новосибирске сохранится пасмурная и дождливая погода. Но к концу недели в город ненадолго вернется тепло: прекратится дождь, и воздух прогреется до +10 градусов.

По данным прогноза, в понедельник возможен снег

По данным прогноза, в понедельник возможен снег

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Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.

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