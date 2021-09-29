В Новосибирске ожидается температура ниже нормы на 4–5 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе будет холодно и дождливо.
— Начало первой декады октября ожидается очень холодным. Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. И низкие слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные температуры днем. Сейчас температура идет ниже нормы на 4–5 градусов. Первая декада будет тоже очень холодной, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг,
В пятницу,
В субботу,
На прошлых выходных в Новосибирске выпал первый снег — новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом.
Каким будет октябрь 2021-го в Новосибирске? Мы изучили прогнозы популярных сервисов погоды.