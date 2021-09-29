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В Новосибирске ожидается температура ниже нормы на 4–5 градусов

По словам синоптиков, первая декада октября будет холодной

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В ближайшие дни не забывайте брать с собой зонт

В ближайшие дни не забывайте брать с собой зонт

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе будет холодно и дождливо.

— Начало первой декады октября ожидается очень холодным. Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. И низкие слабоотрицательные температуры ночью и слабоположительные температуры днем. Сейчас температура идет ниже нормы на 4–5 градусов. Первая декада будет тоже очень холодной, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 30 сентября, в Новосибирске облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +2...+4 градуса. Днем +5...+7 градусов. Ветер северный 4–9 м/с.

В пятницу, 1 октября, в городе ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ночью +1...+3 градуса. Днем +4...+6 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

В субботу, 2 октября, в Новосибирске временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1...+1 градус. Днем +3...+5 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

На прошлых выходных в Новосибирске выпал первый снег — новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом.

Каким будет октябрь 2021-го в Новосибирске? Мы изучили прогнозы популярных сервисов погоды.

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