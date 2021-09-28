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Сибиряк снял смену сезонов на Алтае — посмотрите, как золотую листву покрывает белый снег

Новосибирцу удалось запечатлеть контраст ранней осени

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Съемки проходили <nobr class="_">26 сентября</nobr> на Алтае

Съемки проходили 26 сентября на Алтае

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Новосибирец снял на видео контрастный осенний Алтай

Житель Новосибирска Александр Антонов снял на видео смену сезонов на Алтае. Двухминутный ролик он выложил на своем ютьюб-канале Chupa Kabra.

Съемки проходили 26 сентября в поселке Известковом, на Манжероке, в Усть-Семе и на Семинском перевале.

— Хотел снять золотой Алтай, а вышло очень контрастно, — рассказал НГС Александр.

На двухминутном ролике можно увидеть лесные пейзажи, реки, туманы и ели, покрытые первым снегом.

В Новосибирске первый снег пошел как раз 26 сентября. В этот день новосибирцы завалили соцсети фото и видео.

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