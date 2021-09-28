Новосибирец снял на видео контрастный осенний Алтай
Житель Новосибирска Александр Антонов снял на видео смену сезонов на Алтае. Двухминутный ролик он выложил на своем ютьюб-канале Chupa Kabra.
Съемки проходили 26 сентября в поселке Известковом, на Манжероке, в Усть-Семе и на Семинском перевале.
— Хотел снять золотой Алтай, а вышло очень контрастно, — рассказал НГС Александр.
На двухминутном ролике можно увидеть лесные пейзажи, реки, туманы и ели, покрытые первым снегом.
В Новосибирске первый снег пошел как раз 26 сентября. В этот день новосибирцы завалили соцсети фото и видео.