Люди, бурундучки и ворох листьев: взгляните на золотую осень в Сибири — 10 живописных кадров

В этом году осень выдалась стремительной — деревья еще не успели сбросить листья, как уже выпал первый снег. Но, несмотря на пасмурную погоду, мы нашли место в Новосибирске, где всё еще можно полюбоваться классической золотой осенью. Посмотрите наш фоторепортаж из Ботанического сада Академгородка — в озерах здесь резвятся уточки, по тропинкам гуляют люди, а местами можно встретить даже маленьких бурундучков.