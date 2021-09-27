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Люди, бурундучки и ворох листьев: взгляните на золотую осень в Сибири — 10 живописных кадров

Уютный фоторепортаж из Ботанического сада

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Осень в Ботаническом саде имеет множество оттенков: от зеленого до красного

Осень в Ботаническом саде имеет множество оттенков: от зеленого до красного

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В Новосибирске деревья окрасились в осенние «золотые» оттенки

В этом году осень выдалась стремительной — деревья еще не успели сбросить листья, как уже выпал первый снег. Но, несмотря на пасмурную погоду, мы нашли место в Новосибирске, где всё еще можно полюбоваться классической золотой осенью. Посмотрите наш фоторепортаж из Ботанического сада Академгородка — в озерах здесь резвятся уточки, по тропинкам гуляют люди, а местами можно встретить даже маленьких бурундучков.

Осенний Ботанический сад — прекрасное место для тихих задумчивых прогулок

Осенний Ботанический сад — прекрасное место для тихих задумчивых прогулок

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В этом году сентябрь выдался на удивление пасмурным, но солнце иногда всё же выглядывало

В этом году сентябрь выдался на удивление пасмурным, но солнце иногда всё же выглядывало

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Будьте осторожны: осенний пейзаж может натолкнуть на размышления о жизни

Будьте осторожны: осенний пейзаж может натолкнуть на размышления о жизни

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В один из немногих солнечных дней сентября новосибирцев потянуло прогуляться

В один из немногих солнечных дней сентября новосибирцев потянуло прогуляться

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Если вы радуетесь осени, то не забудьте постоять под лиственным дождем

Если вы радуетесь осени, то не забудьте постоять под лиственным дождем

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Уточки из Ботанического сада подходят под цветовую гамму осеннего озера

Уточки из Ботанического сада подходят под цветовую гамму осеннего озера

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На прогулке в Ботаническом саду Академгородка можно встретить даже бурундучков

На прогулке в Ботаническом саду Академгородка можно встретить даже бурундучков

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Листья дуба также окрасились в золотой цвет

Листья дуба также окрасились в золотой цвет

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В таких местах очень сложно удержаться, чтобы не сделать классическую осеннюю фотографию в листве

В таких местах очень сложно удержаться, чтобы не сделать классическую осеннюю фотографию в листве

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Погода этой осенью была неприветливой — хотелось только греться и спать. Не только людям, но и животным. Фотокорреспондент НГС прогулялся по зоопарку и посмотрел, как выглядят его обитатели в преддверии надвигающихся холодов.

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АкадемгородокБотанический садфоторепортаж
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