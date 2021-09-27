На Новосибирск идет прохладная и пасмурная погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше +5... +8 градусов.

— Сейчас на два дня у нас перерыв в осадках. Затем мы ждем очередной циклон, он будет переваливать Урал с юга по южной траектории, будет выходить на Казахстан и заденет наш юго-восток и город 29-го и 30-го числа. С ним мы ждем небольшие осадки, 30-го числа даже умеренные осадки в ночные часы. Температурный фон существенно не изменится, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.