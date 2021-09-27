На Новосибирск идет прохладная и пасмурная погода

В Новосибирске установится прохладная и пасмурная погода
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше
— Сейчас на два дня у нас перерыв в осадках. Затем мы ждем очередной циклон, он будет переваливать Урал с юга по южной траектории, будет выходить на Казахстан и заденет наш юго-восток и город
Во вторник, 28 сентября, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
В среду, 29 сентября, в городе преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью
В четверг, 30 сентября, в Новосибирске небольшие, ночью местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью
На выходных в Новосибирске выпал первый снег — новосибирцы завалили соцсети фото и видео с первым снегом.
Каким будет октябрь 2021-го в Новосибирске? Мы изучили прогнозы популярных сервисов погоды.