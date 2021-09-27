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На Новосибирск идет прохладная и пасмурная погода

Синоптики дали прогноз на последние дни сентября

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В городе на несколько дней установится сухая погода, затем вновь ожидаются осадки

В городе на несколько дней установится сухая погода, затем вновь ожидаются осадки

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В Новосибирске установится прохладная и пасмурная погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше +5... +8 градусов.

— Сейчас на два дня у нас перерыв в осадках. Затем мы ждем очередной циклон, он будет переваливать Урал с юга по южной траектории, будет выходить на Казахстан и заденет наш юго-восток и город 29-го и 30-го числа. С ним мы ждем небольшие осадки, 30-го числа даже умеренные осадки в ночные часы. Температурный фон существенно не изменится, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 28 сентября, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью —1... +1 градус. Днем +6... +8 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с.

В среду, 29 сентября, в городе преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью 0... +2 градуса. Днем +5... +7 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В четверг, 30 сентября, в Новосибирске небольшие, ночью местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью +1... +3 градуса. Днем +5... +7 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

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