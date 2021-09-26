Незабываемый осенний спектакль: каким был сентябрь в Новосибирской области — 10 атмосферных фото

Новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии лесов и полей в сентябре, скупом в этом году на солнце. Он также очень поэтично описал свою прогулку. Полюбуемся на снимки и вспомним, какой была осень в Новосибирской области до первого снега.

— Дней десять назад не выдержал и выскочил в осенние поля в Искитимском районе, неподалеку от дома. Бросил машину рядом с лугом, перешел через трассу и двинулся по полевой дороге вдоль сжатого поля. Никаких мыслей в голове, только обостренные на природе чувства. Ветер играл холодными облаками удивительной формы, но почему-то у земли было не зябко, можно даже сказать комфортно. Вскоре я спустился по склону в густой лог сквозь ряд искривленных от снеговой нагрузки берез, прошелся по натоптанным местной скотиной тропам в еще пока зеленой траве, но ничего интересного не увидел, поэтому вновь поднялся на пашню, но уже с другой стороны низины. А тут оказывается очень красиво! — поделился своими впечатлениями Закир Умаров на своей странице в Facebook.