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Незабываемый осенний спектакль: каким был сентябрь в Новосибирской области — 10 атмосферных фото

Вспоминаем редкие солнечные деньки

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Сентябрь был скуп на солнце

Сентябрь был скуп на солнце

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Новосибирский фотограф снял осенние сентябрьские пейзажи

Новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии лесов и полей в сентябре, скупом в этом году на солнце. Он также очень поэтично описал свою прогулку. Полюбуемся на снимки и вспомним, какой была осень в Новосибирской области до первого снега.

— Дней десять назад не выдержал и выскочил в осенние поля в Искитимском районе, неподалеку от дома. Бросил машину рядом с лугом, перешел через трассу и двинулся по полевой дороге вдоль сжатого поля. Никаких мыслей в голове, только обостренные на природе чувства. Ветер играл холодными облаками удивительной формы, но почему-то у земли было не зябко, можно даже сказать комфортно. Вскоре я спустился по склону в густой лог сквозь ряд искривленных от снеговой нагрузки берез, прошелся по натоптанным местной скотиной тропам в еще пока зеленой траве, но ничего интересного не увидел, поэтому вновь поднялся на пашню, но уже с другой стороны низины. А тут оказывается очень красиво! — поделился своими впечатлениями Закир Умаров на своей странице в Facebook.

Во время прогулки ему встретился перепел.

— Он так с громким верещанием ломанулся прочь, что я от испуга чуть не упал навзничь! Вот чертяка, напугал изрядно! Остается удивляться тому, что он еще не улетел на юга. Иногда солнце выглядывало на несколько мгновений из разрывов облаков, создавая светом неповторимые декорации неизбывного осеннего спектакля, — вспоминает фотограф.

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Первый снег в Новосибирске — всегда событие — начало нового зимнего сезона, который обычно приносит с собой холод, пробки и проблемы с тротуарами. Но сегодня он быстро растаял. При этом стал главной новостью и контентом в соцсетях сибиряков.

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