Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в рейтинге самых дождливых городов в октябре

Аналитики «Яндекс.Погоды» составили рейтинг самых дождливых городов-миллионников России. Они изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дождливых дней в октябре. Оказалось, что Новосибирск — один из самых слякотных городов в этом списке.



По данным за период с 2011 по 2020 год, в Новосибирске дожди шли в среднем 11 дней за октябрь. По этому показателю Новосибирск занимает третье место среди российских городов с населением более миллиона человек. Новосибирск даже обогнал Санкт-Петербург.