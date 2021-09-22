Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в рейтинге самых дождливых городов в октябре

В Новосибирске в октябре выпадает больше осадков, чем в Санкт-Петербурге
Аналитики «Яндекс.Погоды» составили рейтинг самых дождливых городов-миллионников России. Они изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дождливых дней в октябре. Оказалось, что Новосибирск — один из самых слякотных городов в этом списке.
По данным за период с 2011 по 2020 год, в Новосибирске дожди шли в среднем 11 дней за октябрь. По этому показателю Новосибирск занимает третье место среди российских городов с населением более миллиона человек. Новосибирск даже обогнал Санкт-Петербург.
— Чаще всего дожди шли в Перми, примерно тринадцать дней за месяц. Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону. В Новосибирске дожди сравнительно легкие: за октябрь выпадает примерно 48 мм осадков — около 4,3 мм за один дождь, что на 23% меньше, чем в среднем по миллионерам, — сообщили в пресс-службе «Яндекс».
В последний день лета метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Оказалось, что июнь в Новосибирске был таким же, как в Лулео, июль — как в Ольборге, а август — как в Мюнхене.
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