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«Ночью температуры близкие к нулю»: к Новосибирску приближается похолодание

В городе установится ветреная и дождливая погода

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В ближайшие три дня в городе будет дождливо

В ближайшие три дня в городе будет дождливо

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Ночная температура в Новосибирске стремится к нулю

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе ожидается похолодание до +8 градусов днем.

— Ожидается похолодание с прохождением холодного атмосферного фронта ночью 18 сентября. Начало недели будет очень холодным. Ночью температуры близкие к нулю, днем — слабоположительные. Будет холодно, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 18 сентября, в Новосибирске облачно с прояснением, ночью небольшой дождь, местами гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ночью +7...+9 градусов. Днем +12...+14 градусов, похолодание. Ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В воскресенье, 19 сентября, в городе ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +5...+7 градусов. Днем +12...+14 градусов. Ветер западный, ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6–11 м/с.

В понедельник, 20 сентября, в Новосибирске местами небольшой дождь. Ночью +3...+5 градусов. Днем +8...+10 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Также стало известно, что в Новосибирске уже на следующей неделе начнется отопительный сезон — централизованно батареи начнут подключать 20 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.

На прошлой неделе на Новосибирск обрушился сильный ветер. Посмотрите, как он ломал деревья и сдувал шатры.

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