«Ночью температуры близкие к нулю»: к Новосибирску приближается похолодание

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе ожидается похолодание до +8 градусов днем.



— Ожидается похолодание с прохождением холодного атмосферного фронта ночью 18 сентября. Начало недели будет очень холодным. Ночью температуры близкие к нулю, днем — слабоположительные. Будет холодно, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 18 сентября, в Новосибирске облачно с прояснением, ночью небольшой дождь, местами гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ночью +7...+9 градусов. Днем +12...+14 градусов, похолодание. Ветер западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.