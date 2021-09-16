16 сентября четверг
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 72.85
eur 86.07
Тема дняГрафик подключения тепла (проверьте свой дом)
Все новости
Все новости

До 18 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре

Днем ожидается небольшой кратковременный дождь

1 129
6Обсудить

Поделиться

При этом температура воздуха днем прогреется до +23 градусов

При этом температура воздуха днем прогреется до +23 градусов

Поделиться

Спасатели разослали новосибирцам предупреждения об ухудшении погоды. Завтра, 17 сентября, в регионе ожидается сильный ветер.

— По данным ГМЦ, 17 сентября по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 18 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС.

Поделиться

По данным Гидрометцентра, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой кратковременный дождь. Максимально столбик термометра днем поднимется до +23 градусов. Ночью же воздух прогреется до +9 градусов, ожидается дождь.

Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. В город на один день придет потепление до +23 градусов, но ночью резко похолодает.

Также стало известно, что в Новосибирске уже на следующей неделе начнется отопительный сезон — централизованно батареи начнут подключать 20 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ветеросеньпогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...