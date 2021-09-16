До 18 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре

Спасатели разослали новосибирцам предупреждения об ухудшении погоды. Завтра, 17 сентября, в регионе ожидается сильный ветер.
— По данным ГМЦ, 17 сентября по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 18 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС.
По данным Гидрометцентра, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой кратковременный дождь. Максимально столбик термометра днем поднимется до +23 градусов. Ночью же воздух прогреется до +9 градусов, ожидается дождь.
Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни. В город на один день придет потепление до +23 градусов, но ночью резко похолодает.
Также стало известно, что в Новосибирске уже на следующей неделе начнется отопительный сезон — централизованно батареи начнут подключать 20 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии.