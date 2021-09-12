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Заморозки в понедельник и потепление в четверг: какая погода будет на следующей неделе

Первая половина недели будет дождливой и пасмурной

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В городе будет пасмурно в первую половину недели

В городе будет пасмурно в первую половину недели

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В Новосибирск пришла настоящая дождливая осень на прошлой неделе и следующая неделя не обещает резких изменений. Синоптики в Гидрометцентре предупреждают о заморозках, которые опустятся на область уже в понедельник.

— 13 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов, — предупреждают синоптики.

НГС изучил сервисы с прогнозами погоды и узнал, какая будет следующая неделя.

Сервис «Гисметео» предполагает, что всю неделю в городе будет идти дождь, кроме четверга. Первую половину недели погода будет держаться в рамках +12... +14 градусов. Потепление начнется с середины недели, когда столбик термометра может подняться до 21 градуса. При этом во вторник и субботу ветер будет сильным 16–18 м/с. Ночью в городе температура ниже нуля не опустится.

Особенно сильный дождь обещают в субботу, 18 сентября

Особенно сильный дождь обещают в субботу, 18 сентября

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«Яндекс.Погода» также сообщает, что в первую половину недели будет прохладно, но во второй температура может подняться до +23. Самым холодным днем станет следующее воскресенье — +9. Солнца на этой неделе ждать не стоит. Ночью температура может опуститься до +3.

Понедельник встретит нас дождями и низкими температурами

Понедельник встретит нас дождями и низкими температурами

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Центр погоды «Фобос» также обещает, что в четверг в городе будет потепление до +21. И по его прогнозу может быть даже появится солнце. Начало же недели будет пасмурным и дождливым. Дневная температура будет варьироваться от +11 до +13. Ночью же температура воздуха будет +6. Зато на «Фобосе» не обещают в первую половину недели сильного ветра.

Самым холодным днем станет среда

Самым холодным днем станет среда

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Новосибирск в этом году может оказаться без бабьего лета — рассказывают синоптики.

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