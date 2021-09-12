Заморозки в понедельник и потепление в четверг: какая погода будет на следующей неделе

В Новосибирск пришла настоящая дождливая осень на прошлой неделе и следующая неделя не обещает резких изменений. Синоптики в Гидрометцентре предупреждают о заморозках, которые опустятся на область уже в понедельник.



— 13 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов, — предупреждают синоптики.

НГС изучил сервисы с прогнозами погоды и узнал, какая будет следующая неделя.