Заморозки в понедельник и потепление в четверг: какая погода будет на следующей неделе

В Новосибирск пришла настоящая дождливая осень на прошлой неделе и следующая неделя не обещает резких изменений. Синоптики в Гидрометцентре предупреждают о заморозках, которые опустятся на область уже в понедельник.
— 13 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов, — предупреждают синоптики.
НГС изучил сервисы с прогнозами погоды и узнал, какая будет следующая неделя.
Сервис «Гисметео» предполагает, что всю неделю в городе будет идти дождь, кроме четверга. Первую половину недели погода будет держаться в рамках
«Яндекс.Погода» также сообщает, что в первую половину недели будет прохладно, но во второй температура может подняться до +23. Самым холодным днем станет следующее воскресенье — +9. Солнца на этой неделе ждать не стоит. Ночью температура может опуститься до +3.
Центр погоды «Фобос» также обещает, что в четверг в городе будет потепление до +21. И по его прогнозу может быть даже появится солнце. Начало же недели будет пасмурным и дождливым. Дневная температура будет варьироваться от +11 до +13. Ночью же температура воздуха будет +6. Зато на «Фобосе» не обещают в первую половину недели сильного ветра.
Новосибирск в этом году может оказаться без бабьего лета — рассказывают синоптики.