Начался сезон опят: новосибирцы везут грибы из леса мешками — где их собирать

Новосибирцы везут из лесов мешки с опятами
В Новосибирской области начался сезон сбора опят. Всё чаще их можно встретить на пнях и поваленных деревьях. Новосибирцы хвастаются своей добычей в соцсетях.
— Некоторые из опят очень агрессивные патогены. Это не просто гриб, который нашел гнилую деревяшку и доедает ее. Иногда он поражает целые леса. Он может заразить березняк целиком, и если прийти вовремя, то на погибающих березах можно собрать целые колонии — по пояс пучки опят бывают. И в последние годы мы видели опята и на соснах, и на елях, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.
Показываем, что уже удалось собрать новосибирцам, и рассказываем где.
Большинство грибов было найдено в Кудряшовском бору.
— 1 сентября в Мочище собрали опята. Уже много перекрестков — мы их на икру собираем. Маленьких даже ведра не собрала. Все, что на фото, за 2 часа набрали на двоих, — рассказала пользовательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
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Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
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