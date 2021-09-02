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Начался сезон опят: новосибирцы везут грибы из леса мешками — где их собирать

Опята подходят как для жарки, так и для маринования

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Опята легко собирать — с одного пня может выйти несколько пакетов грибов

Опята легко собирать — с одного пня может выйти несколько пакетов грибов

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Новосибирцы везут из лесов мешки с опятами

В Новосибирской области начался сезон сбора опят. Всё чаще их можно встретить на пнях и поваленных деревьях. Новосибирцы хвастаются своей добычей в соцсетях.

— Некоторые из опят очень агрессивные патогены. Это не просто гриб, который нашел гнилую деревяшку и доедает ее. Иногда он поражает целые леса. Он может заразить березняк целиком, и если прийти вовремя, то на погибающих березах можно собрать целые колонии — по пояс пучки опят бывают. И в последние годы мы видели опята и на соснах, и на елях, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.

Показываем, что уже удалось собрать новосибирцам, и рассказываем где.

Опята из <b class="_">Новолугового</b>

Опята из Новолугового

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Грибы со <b class="_">Шлюза</b>

Грибы со Шлюза

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Большинство грибов было найдено в Кудряшовском бору.

— 1 сентября в Мочище собрали опята. Уже много перекрестков — мы их на икру собираем. Маленьких даже ведра не собрала. Все, что на фото, за 2 часа набрали на двоих, — рассказала пользовательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Грибочки из леса в <b class="_">Мочище</b>

Грибочки из леса в Мочище

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Грибочки собраны в <b class="_">Матвеевке</b>

Грибочки собраны в Матвеевке

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В Сети набирает обороты довольно необычная и слегка пугающая тема — микродозинг мухоморов: употребление грибов в сверхмалой дозировке в сушеном или капсульном виде для улучшения состояния здоровья и укрепления иммунитета. Мы решили разобраться, что это такое, и нашли сибиряков, которые испробовали на себе мухоморный микродозинг: они рассказали о своих ощущениях, а врачи объяснили, чем может быть опасно данное увлечение.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

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Новосибирская областьгрибыопятатихая охота
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