Начался сезон опят: новосибирцы везут грибы из леса мешками — где их собирать

В Новосибирской области начался сезон сбора опят. Всё чаще их можно встретить на пнях и поваленных деревьях. Новосибирцы хвастаются своей добычей в соцсетях.

— Некоторые из опят очень агрессивные патогены. Это не просто гриб, который нашел гнилую деревяшку и доедает ее. Иногда он поражает целые леса. Он может заразить березняк целиком, и если прийти вовремя, то на погибающих березах можно собрать целые колонии — по пояс пучки опят бывают. И в последние годы мы видели опята и на соснах, и на елях, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.

