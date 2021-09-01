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Когда в Новосибирск вернется потепление до +28 градусов? Синоптики дали прогноз

Осадков в городе в ближайшее время не будет

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В Новосибирск постепенно возвращается теплая погода после похолодания

В Новосибирск постепенно возвращается теплая погода после похолодания

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В Новосибирск вернется теплая погода до +28 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — к выходным в город придет потепление до +25 градусов, а на следующей неделе до +28 градусов.

— Холодный фронт прошел через всю территорию области. В тыл за холодным фронтом распространилась холодная однородная воздушная масса, антициклон. В последующие трое суток ожидается погода без осадков с небольшой облачностью. Ветер восточного и северо-восточного направления 2–8 м/с. Ночные температуры будут относительно низкими. В дневные часы температуры будут постепенно подниматься, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 2 сентября, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5...+7 градусов, в пригороде +2...+4 градуса. Днем +16...+18 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

В пятницу, 3 сентября, в городе без осадков. Ночью +5...+7 градусов, в пригороде +2...+4 градусов. День +19...+21 градус. Ветер восточный 2–7 м/с.

В субботу, 4 сентября, в Новосибирске без осадков. Ночью +7...+9 градусов. Днем +23...+25 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

— Вторая половина декады будет теплой. Дневные температуры будут достигать +28 градусов, — добавила синоптик.

Также метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможно резкое похолодание и дожди.

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осеньпогодапрогноз погоды1 сентября
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