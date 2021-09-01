Когда в Новосибирск вернется потепление до +28 градусов? Синоптики дали прогноз

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — к выходным в город придет потепление до +25 градусов, а на следующей неделе до +28 градусов.



— Холодный фронт прошел через всю территорию области. В тыл за холодным фронтом распространилась холодная однородная воздушная масса, антициклон. В последующие трое суток ожидается погода без осадков с небольшой облачностью. Ветер восточного и северо-восточного направления 2–8 м/с. Ночные температуры будут относительно низкими. В дневные часы температуры будут постепенно подниматься, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.