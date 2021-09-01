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Тема дня11 стильных первоклассников Новосибирска
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Розовые и синие, с бантиками и пучками: какие прически сделали детям на День знаний

Линейки проходили на свежем воздухе

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Розововолосая старшеклассница радуется Первому сентября

Розововолосая старшеклассница радуется Первому сентября

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В Новосибирске школьники пришли на линейки с необычными прическами

Новосибирские школьники в День знаний решили разбавить скучный дресс-код «белый верх, черный низ» яркими, модными или забавными прическами.

Наш корреспондент побывала на школьных линейках и нашла самые интересные прически.

Осветленные волосы у парней сейчас кажутся чем-то привычным и естественным

Осветленные волосы у парней сейчас кажутся чем-то привычным и естественным

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Милый розовый в этом году фаворит у школьниц

Милый розовый в этом году фаворит у школьниц

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Совсем малыши разбавляли свой образ забавными шапочками — только взгляните на эту прелесть

Совсем малыши разбавляли свой образ забавными шапочками — только взгляните на эту прелесть

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Скорее всего, это две подруги, которые не боятся экспериментов с цветами волос

Скорее всего, это две подруги, которые не боятся экспериментов с цветами волос

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Такая стрижка называется помпадур, и подходит она только людям с шикарными волосами

Такая стрижка называется помпадур, и подходит она только людям с шикарными волосами

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Две милые классические косички сибирячка разбавила яркими оранжевыми прядками

Две милые классические косички сибирячка разбавила яркими оранжевыми прядками

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Синеволосая школьница также выделяется среди своих одноклассников

Синеволосая школьница также выделяется среди своих одноклассников

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Некоторые прически доделывали и поправляли прямо во время линейки

Некоторые прически доделывали и поправляли прямо во время линейки

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У школьниц остаются популярными классические милые бантики

У школьниц остаются популярными классические милые бантики

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Новосибирской младшекласснице заплели две шикарные цветные косички с канекалоном

Новосибирской младшекласснице заплели две шикарные цветные косички с канекалоном

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Корреспонденты НГС задаются вопросом, как держится такой пучок

Корреспонденты НГС задаются вопросом, как держится такой пучок

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Сегодня во всей стране и в Новосибирске проходят праздничные линейки в честь 1 Сентября. Жители города присылают в редакцию и выкладывают в соцсетях фотографии с веселыми первоклашками и серьезными старшеклассниками. Мы собрали для вас подборку ярких осенних фотографий.

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День знанийшкольникиПервое сентября
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