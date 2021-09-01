Розовые и синие, с бантиками и пучками: какие прически сделали детям на День знаний

В Новосибирске школьники пришли на линейки с необычными прическами
Новосибирские школьники в День знаний решили разбавить скучный дресс-код «белый верх, черный низ» яркими, модными или забавными прическами.
Наш корреспондент побывала на школьных линейках и нашла самые интересные прически.
Сегодня во всей стране и в Новосибирске проходят праздничные линейки в честь 1 Сентября. Жители города присылают в редакцию и выкладывают в соцсетях фотографии с веселыми первоклашками и серьезными старшеклассниками. Мы собрали для вас подборку ярких осенних фотографий.