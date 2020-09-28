Новосибирцы нашли в лесу пугающий чёрно-красный гриб

В лесу под Новосибирском грибники нашли очень необычный чёрно-красный гриб. Оказалось, что это один из видов лишайников.

— Первый раз видела пельтигеру, очень необычный гриб. Нашли в Кудряшовском бору, на 32 км вглубь леса уходили в березники, — рассказала корреспонденту НГС читательница Алена. — Я не знала что это за чудо такое. Скинула в группу грибников, там-то мне и сказали, что это пельтигера. Потом сама через поиск «Яндекса» по фото посмотрела, и действительно оказалось, что это она.

Пельтигера, согласно «Определителю лишайников СССР», растёт в основном среди мхов и пней и включает в себя десятки видов. Лишайники этого рода распространены по всему миру и, как и другие представители этого рода, в пищу не употребляются.