Новосибирцы нашли в лесу пугающий чёрно-красный гриб

В новосибирском лесу грибники обнаружили пельтигеру
В лесу под Новосибирском грибники нашли очень необычный чёрно-красный гриб. Оказалось, что это один из видов лишайников.
— Первый раз видела пельтигеру, очень необычный гриб. Нашли в Кудряшовском бору, на 32 км вглубь леса уходили в березники, — рассказала корреспонденту НГС читательница Алена. — Я не знала что это за чудо такое. Скинула в группу грибников, там-то мне и сказали, что это пельтигера. Потом сама через поиск «Яндекса» по фото посмотрела, и действительно оказалось, что это она.
Пельтигера, согласно «Определителю лишайников СССР», растёт в основном среди мхов и пней и включает в себя десятки видов. Лишайники этого рода распространены по всему миру и, как и другие представители этого рода, в пищу не употребляются.
Что ещё почитать про грибы
В лесу Искитимского района, недалеко от деревни Морозово, был найден краснокнижный гриб очень необычной формы. Он относится к одному из видов весёлок. Изначально растёт в форме яйца, а затем выпускает отросток.
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В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одним из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нём вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!
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