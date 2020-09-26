Новосибирцы нашли в лесу гриб необычной и интригующей формы — показываем фото

Весёлки внесены в Красную книгу России, но считаются съедобными, пока находятся именно в форме яйца.



Грибной сезон в Новосибирске продолжается, и местные грибники кроме огромных белых грибов находят деревья, буквально заросшие грибами.

Что ещё почитать про грибы



В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «i».



В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одним из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нём вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!



Как отличить истинное отравление грибами от пищевой токсикоинфекции? Что нужно сделать в первую очередь и какой гриб самый ядовитый? На эти вопросы вы найдете ответ здесь.

