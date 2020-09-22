Новосибирцы находят деревья, заросшие грибами — 8 странных фото из лесов

Новосибирцы обнаружили заросшие грибами деревья
Грибной сезон в Новосибирске продолжается, и местные грибники кроме огромных белых грибов находят деревья, заросшие грибами. Своими находками они хвастаются на форуме НГС и присылают их в редакцию.
В основном грибные деревья находят в Новосибирской области: в Болотном, Маслянино, Караканском бору и Кудряшовском бору.
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Что ещё почитать про грибы
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