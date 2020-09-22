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Новосибирцы находят деревья, заросшие грибами — 8 странных фото из лесов

Деревья попались грибникам не только в Новосибирской, но и Томской области

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Чаще такие находки встречаются в Новосибирской области

Чаще такие находки встречаются в Новосибирской области

Новосибирцы обнаружили заросшие грибами деревья

Грибной сезон в Новосибирске продолжается, и местные грибники кроме огромных белых грибов находят деревья, заросшие грибами. Своими находками они хвастаются на форуме НГС и присылают их в редакцию.

В основном грибные деревья находят в Новосибирской области: в Болотном, Маслянино, Караканском бору и Кудряшовском бору.

Если у вас есть подобное фото из леса, то присылайте нам в Инстаграм — наш аккаунт @ngs_news (вот ссылка).

Такая находка встретилась нашим читателям недалеко от Болотного

Такая находка встретилась нашим читателям недалеко от Болотного

А такое деревце увидели в Маслянинском районе

А такое деревце увидели в Маслянинском районе

Такие красавчики растут в Кудряшовском бору&nbsp;

Такие красавчики растут в Кудряшовском бору 

Некоторые в погоне за грибами доезжают до соседней области. Это Томская область, деревня Базой.&nbsp;<br><br>— Просто море опят, даже слов нет,&nbsp;— пишет читатель на форуме НГС&nbsp;

Некоторые в погоне за грибами доезжают до соседней области. Это Томская область, деревня Базой. 

— Просто море опят, даже слов нет, — пишет читатель на форуме НГС 

Кое-где опятами обрастают целые пни

Кое-где опятами обрастают целые пни

— В очередной раз сегодня поохотились в Кудряшах, опята не заканчиваются,&nbsp;— пишет читательница на форуме. И правда, не заканчиваются!

— В очередной раз сегодня поохотились в Кудряшах, опята не заканчиваются, — пишет читательница на форуме. И правда, не заканчиваются!

Уйма толстоногих опят на одном из деревьев Кудряшовского бора&nbsp;

Уйма толстоногих опят на одном из деревьев Кудряшовского бора 

Вы нашли необычный гриб или просто хотите похвастаться тем, что вам удалось собрать в свою корзинку? Присылайте свои фото и видео в редакцию НГС на news@ngs.ru или в WhatsApp по номеру +7 923 157-00-00.

Что ещё почитать про грибы

В Новосибирске среди жителей не утихают споры, как правильно собирать грибы. Выкручивать или срезать белый гриб? Как правильно собирать грузди и опята? Специально для НГС миколог расставил все точки над «и».

В конце августа мы вместе с микологом-любителем, одной из создателей популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяной Бульонковой подготовили для вас тест. В нем вам нужно будет определить, какой из пары грибов съедобен или ядовит. Если вы любите грибы, обязательно проверьте свои знания!

Неожиданные находки новосибирских грибников

Необычный редкий гриб, внешне очень похожий на трюфель, нашёл в лесу под Новосибирском грибник в начале сентября.

В новосибирском Академгородке микологи-любители нашли два вида редких грибов — один из них краснокнижный, а второй настолько редкий, что известно только ещё одно место его распространения в Евразии.

Сибиряк нашёл в лесу Новосибирской области гигантский гриб размером с баскетбольный мяч. Он оказался съедобным!

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Новосибирская областьгрибы
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