Новосибирскую область ждёт радикальное ухудшение погоды — местами будет -5 градусов

Температура будет понижаться. 24 сентября по области от +4 до +9 градусов , при прояснениях до -1 градуса . 25 сентября уже +3... +8 градусов , при прояснениях — -3 градуса . 26 сентября от +1 до +6 градусов , при прояснениях до 5 градусов мороза. Дневные температуры примерно одного порядка — от +6 до +12 градусов . 25 сентября возможны осадки в ночные часы в виде мокрого снега.

В Новосибирске температурный фон в ночные часы также будет понижаться. Ночью ожидается от +7 градусов 24 сентября до +4 градусов 26 сентября . Дневные температуры в эти дни будут примерно одинаковыми — +9... +10 градусов . В городе порывы ветра до 15–17 м/сек .

Отопление в Новосибирске будут включать в пять этапов, по два дня каждый, весь процесс займёт 10 дней . Публикуем список улиц и даты — посмотреть его можно здесь. Своя схема подключения к отоплению у правобережной части Советского района — о ней мы рассказывали сегодня.



Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено.