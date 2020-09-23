Новосибирскую область ждёт радикальное ухудшение погоды — местами будет -5 градусов

К НСО приближается мокрый снег и заморозки до -5 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни, — регион ждёт резкое ухудшение погоды, а ночью возможны заморозки до
— Сейчас над территорией юго-западной Сибири проходят в основном холодные атмосферные фронты. Но они довольно слабо выражены в плане осадков, в основном слабые осадки в пределах
Температура будет понижаться.
В Новосибирске температурный фон в ночные часы также будет понижаться. Ночью ожидается от
Отопление в Новосибирске будут включать в пять этапов, по два дня каждый, весь процесс займёт
Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено.