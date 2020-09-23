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Новосибирскую область ждёт радикальное ухудшение погоды — местами будет -5 градусов

В ближайшие дни в регионе будет холодная и ветреная погода

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Самая холодная ночь будет 26 сентября

Самая холодная ночь будет 26 сентября

К НСО приближается мокрый снег и заморозки до -5 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни, — регион ждёт резкое ухудшение погоды, а ночью возможны заморозки до -5 градусов.

— Сейчас над территорией юго-западной Сибири проходят в основном холодные атмосферные фронты. Но они довольно слабо выражены в плане осадков, в основном слабые осадки в пределах 1 мм за половину суток. Мы ждём радикального ухудшения погоды. Это будет связано с движением ныряющего циклона — он будет перемещаться с северного Урала на юго-восток в районы юго-западной Сибири. Циклон вызовет увеличение облачности и осадки разной интенсивности — дожди с порывистым ветром с силой до 15–20 м/сек. Также циклон будет вызывать увеличение градиентов атмосферного давления, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Температура будет понижаться. 24 сентября по области от +4 до +9 градусов, при прояснениях до -1 градуса. 25 сентября уже +3... +8 градусов, при прояснениях — -3 градуса. 26 сентября от +1 до +6 градусов, при прояснениях до 5 градусов мороза. Дневные температуры примерно одного порядка — от +6 до +12 градусов. 25 сентября возможны осадки в ночные часы в виде мокрого снега.

В Новосибирске температурный фон в ночные часы также будет понижаться. Ночью ожидается от +7 градусов 24 сентября до +4 градусов 26 сентября. Дневные температуры в эти дни будут примерно одинаковыми — +9... +10 градусов. В городе порывы ветра до 15–17 м/сек.

Отопление в Новосибирске будут включать в пять этапов, по два дня каждый, весь процесс займёт 10 дней. Публикуем список улиц и даты — посмотреть его можно здесь. Своя схема подключения к отоплению у правобережной части Советского района — о ней мы рассказывали сегодня.

Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов. Каких-то аномальных скачков температуры специалисты не ожидают, но в регионе выпадет больше осадков, чем положено.

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