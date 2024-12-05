«Продал машину, и голова не болит»: новосибирцы обсудили массовый завоз старых авто из Японии

Эксперты говорят, что подержанных «японцев» начали чаще покупать из-за невысокой цены и отсутствия альтернатив Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жители Новосибирска массово обсуждают статью НГС о новом расцвете рынка подержанных автомобилей из Японии. Некоторые читатели считают, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия у россиян выбора — сейчас рынок заполонили китайские автомобили, а с поставками машин из Европы и США есть большие трудности из-за санкций. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

Новосибирцы в большинстве своем уверены, что японские автомобили — это показатель качества, поэтому покупать их целесообразнее, чем машины китайских марок.

— Авто с аукционов Японии ходят по много лет без проблем абсолютно. Сам на таких езжу, обновляя раз в несколько лет, только масло меняю, — утверждает пользователь с ником ALEX.

— Пятилетние или семилетние японцы будут ездить дольше, чем-то, что ездит на дорогах сейчас. Так что пустите на рынок б/у «японцев» — новым «китайцам» надо создать конкуренцию, — призывает один из комментаторов.

— Рынок автохлама получим даже раньше, чем через 5 лет. Китайский хлам уже сыпется, — высказал мнение Гость.

Другая часть горожан уверена, что в текущих условиях нужно развивать собственное производство автомобилей, либо вообще переставать быть водителями:

— Нужно развивать собственный автопром и предлагать конкурентоспособные модели, а не душить поставку машин из других стран утильсборами и таможенными пошлинами, — уверен один из комментаторов.

— Продал машину, и голова не болит ни о чем, — пишет Почётный гражданин Левосибирска.