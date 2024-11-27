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Авто Новый Tank 700 и большегрузы: что еще привезли на выставку китайской техники в Новосибирск — смотрим фото

Новый Tank 700 и большегрузы: что еще привезли на выставку китайской техники в Новосибирск — смотрим фото

Участникам форума предлагают тест-драйв машин

4 634
29 комментариев

Выставка открылась в среду, 27 ноября

Источник:

В Новосибирске сегодня, 27 ноября, открылся форум-выставка «Глобал Сиб Китай Экспо» (0+). Он будет проходить в «Экспоцентре» три дня, до 29 ноября.

В большом зале «Экспоцентра» можно посмотреть на легковые автомобили, тягачи, спецтехнику и даже мотоциклы. В центре главного зала гордо стоит новый Tank 700, а в зале можно встретить множество названий, которые до сих пор не привычны для россиян. Есть и те, кто на рынке уже очень давно. Например, XCMG или Shacman. Посетителям предлагают пройти бесплатную регистрацию на сайте форума.

Выставка китайской техники посвящена укреплению партнерства с КНР. Во время форума представители власти и бизнеса будут обсуждать экспорт и импорт, транспорт и логистику, проблемы сотрудничества с Китаем и плюсы.

На выставке также есть спецтехника

Источник:

Дилеры привезли как самые популярные, так и новые автомобили

Источник:

В центре кадра можно полюбоваться китайским внедорожником Tank 700

Источник:

Tank 700 считается заменой «Гелендвагену»

Источник:

Участники могут пройти тест-драйв машин

Источник:

В Новосибирск приехали представители китайского бизнеса

Источник:

В подписи кто-то явно забыл про мягкий знак

Источник:

На днях Япония разрешила поставлять в Россию часть своих б/у автомобилей. Токио снял запрет на ввоз так называемых «мягких гибридов».

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Новосибирск Китай Машины Выставка
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Комментарии
29
Тигренок99
4 часа
Посмотреть конечно можно, порадоваться за соседей. Вот только стоимость космос+
Татьяна 53
4 часа
Незаметно, что много техники
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