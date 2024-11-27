Новый Tank 700 и большегрузы: что еще привезли на выставку китайской техники в Новосибирск — смотрим фото

В большом зале «Экспоцентра» можно посмотреть на легковые автомобили, тягачи, спецтехнику и даже мотоциклы. В центре главного зала гордо стоит новый Tank 700, а в зале можно встретить множество названий, которые до сих пор не привычны для россиян. Есть и те, кто на рынке уже очень давно. Например, XCMG или Shacman. Посетителям предлагают пройти бесплатную регистрацию на сайте форума.