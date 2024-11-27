Новый Tank 700 и большегрузы: что еще привезли на выставку китайской техники в Новосибирск — смотрим фото

В Новосибирске сегодня, 27 ноября, открылся форум-выставка «Глобал Сиб Китай Экспо» (0+). Он будет проходить в «Экспоцентре» три дня, до 29 ноября.
В большом зале «Экспоцентра» можно посмотреть на легковые автомобили, тягачи, спецтехнику и даже мотоциклы. В центре главного зала гордо стоит новый Tank 700, а в зале можно встретить множество названий, которые до сих пор не привычны для россиян. Есть и те, кто на рынке уже очень давно. Например, XCMG или Shacman. Посетителям предлагают пройти бесплатную регистрацию на сайте форума.
Выставка китайской техники посвящена укреплению партнерства с КНР. Во время форума представители власти и бизнеса будут обсуждать экспорт и импорт, транспорт и логистику, проблемы сотрудничества с Китаем и плюсы.
На днях Япония разрешила поставлять в Россию часть своих б/у автомобилей. Токио снял запрет на ввоз так называемых «мягких гибридов».