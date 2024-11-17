«Волга» — суперкар: новосибирец переделал советскую классику в вездеход и болид для дрифта — в дело мечты уходят миллионы

Новосибирец «болеет» советскими «Волгами» и превращает их в суперавтомобили Источник: Иван Кокорин











Прокатившись на «Волге» один раз, он влюбился в советскую классику. И, похоже, что это любовь на всю жизнь. У новосибирского автослесаря Ивана Кокорина были дорогие иномарки, но идеальную внешность автомобиля он увидел в ГАЗовской классике. У новосибирца уже три «Волги», в которые он вложил несколько миллионов рублей, и ни капли не жалеет. О том, как пришел к почитанию советского автопрома, с чем успешно комбинирует превращающиеся в раритет машины и что такое «боевая баржа», Иван рассказал корреспонденту НГС Павлу Тиунову.

«Волга-Лексус»

В детстве, которое пришлось на 90-е годы, «Волги» окружали Ивана буквально повсюду: в семье, у соседей — любителей ГАЗов вокруг было предостаточно. Мужчина уверяет, что это была любовь с первого взгляда. Повзрослев и устроившись на работу, Иван задумался о покупке собственной машины, и выбирать долго не пришлось.

— Первую «Волгу-3102» купил в 2010 году в одном из санаториев. Её списали, поэтому обошлась недорого. Тогда понял, что «Волга» хорошо дорабатывается, и полетели, — рассказал в беседе с корреспондентом НГС Иван Кокорин.

От той машины, которая возила руководство санатория, в скором времени не осталось и следа. Иван поставил американский мотор от «Крайслера», обшил салон кожей, в дверях и на панели появились вставки из натурального дерева, переобул ГАЗ в 17-дюймовые колёса.

Эту «Волгу» новосибирец в итоге поставил на базу «Лексуса» Источник: Иван Кокорин











— Получился и внешне и внутренне люксовый автомобиль за вполне вменяемые деньги на то время. И главное — оригинальный, — отметил Иван.

С первой «Волгой» мужчина не расстается по сей день. Сегодня на ее базе новосибирец задумал более масштабный проект — поставить советский кузов на базу Lexus.

— Специально покупался донор — Lexus LS 400. Кузов «Волги» поставили на его платформу: на лонжероны, на всё днище с подвеской. Там двигатель V12 сейчас большой стоит, — пояснил владелец.

Сейчас «Волга-Лексус» стоит в малярном цехе. В ближайшем будущем Иван видит в ней машину на каждый день, на которой с комфортом можно передвигаться по городу. Для экстремальных увлечений у него есть другие «Волги».

«Боевая баржа»

Еще одна «Волга» появилась у Ивана случайно: однажды предложили купить старенькую машину всего за 10 тысяч рублей. Иной автолюбитель и не посмотрел бы на ржавый и гнилой кузов, но Иван увидел в советском авто перспективный дрифт-болид.

— На тот момент я как раз увлекся дрифтом. Переделываю подвеску, облегчаю — делаю всё, чтобы машина ехала боком. А потом я начал строить из нее «боевую баржу», — пояснил новосибирец.

Превращение происходило поэтапно, но каждый раз с размахом. Старой «Волге» приварили классическую «морду» от 24-й модели, получившийся кузов облили в ярко-голубой цвет, под капот поставили двигатель V-8. Сегодня «боевую баржу» любители дрифта знают далеко за пределами Новосибирской области.

— Все профессиональные гонщики сегодня знают про «боевую баржу». Она хорошо зарекомендовала себя, как зимой в соревнованиях с «Жигулями», так и летом — она поехала быстро наравне с прокачанными «Марк 2», «Ниссан Сильвия» и т. д., — отметил Иван.

Успехи новосибирца на «Волге» отмечены призами на крупных соревнованиях.

«Командор»

У Ивана есть третья «Волга» — вариант для путешествий. Машина привлекла его внимание вместительностью: в салоне помещается 7 человек. На протяжении уже 10 лет автомобиль выручает новосибирца в дальних поездках. Оставить её в том виде, в котором покупал, он, конечно, не смог.

— Она изначально была куплена с «тойотовским» двигателем на коробке автомат. Буквально в этом году я сделал из нее экспедиционный внедорожник: покрасил, освежил, поставил мосты от «Ниссан-Патрол», раздатку — то есть полный привод, колёса побольше и всё, — рассказал Иван.

Умелец вспоминает, что раньше горьковский автозавод выпускал экспедиционную модель «Волги» — «Командор». По его словам, он сделал себе «Командор» сам, но с использованием более надежных запчастей — японских. Вниманием «Волга-внедорожник» не обделена.

— Постоянно все подходят, спрашивают, заглядывают: какие мосты, как сделаны, на чьей базе. Постоянно снимают фото и видео. Инспекторы ГАИ интересуются, что это за автомобиль — не какой-то там китайский, а он имеет вид. Особенно, когда чистый, — подчеркнул новосибирец.

Три «Волги», три формата. На все случаи жизни.

«В остальных нет души»

Иван признаётся, что за всё время, как он сидит за рулём, у него были дорогие иномарки — например, Lexus LS или Infiniti FX 37. По его словам, это очень хорошие машины — комфортные, надёжные, безопасные, но в них нет души.

— Мне нужно что-то свое сделать, чтобы всё было сделано, как я хочу, понимаете? Болею конкретно «Волгами», — рассуждает Иван.

Увлечение влетает в копеечку, но денег на свои «Волги» он не жалеет. По его подсчетам, в каждый из трех вариантов он вложил минимум по миллиону рублей. На эти деньги можно было бы подобрать неплохую иномарку, но даже комфортабельная машина с завода не цепляет, отмечает Иван.

Необычный автопарк новосибирца Источник: Иван Кокорин

— Мне нравится всё старое советское — КРАЗы, УРАЛы, ГАЗы. Особенно, когда уже что-то переделанное. Видел старый советский автобус, который поставили на полный привод и сделали из него автодом. Очень впечатляет, — отметил Иван.

Останавливать доработку своих «Волг» сибиряк не собирается. После «Волги-Лексус», планирует всерьёз заняться модернизацией «боевой баржи». Хочет доработать ее до полноценного спортивного болида и испытать на гоночной трассе.