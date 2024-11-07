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«Сама купила, сама пригнала»: блондинка за рулем ярко-зеленой «Инфинити» гоняет по Новосибирску — знакомимся с красоткой

Кира несколько лет мечтала о таком автомобиле и сделала себе подарок два года назад

2 815
67 комментариев

Кира ездит на Infiniti FX50S 2008 года выпуска

Вы могли видеть эту яркую зеленую машину где-то на дороге или стоя в пробках. За рулем — милая и улыбчивая девушка Кира. Она долго мечтала о покупке «Инфинити» и два года назад смогла осуществить задуманное. Сибирячка души не чает в своей любимице — и мы ее понимаем. Сама накопила, сама купила, сама пригнала — одним словом, молодец. Корреспондент НГС встретилась с Кирой и многое узнала о любви к машинам и таком необычном выборе.

Машина — мечта

Двигатель V8, объем 5 литров, 450 лошадиных сил — мощно

Кира начала мечтать об «Инфинити» три года назад, но на покупку желаемого авто на тот момент у нее не хватало средств. Слегка огорчившись, девушка выбрала другой автомобиль. Год Кира проездила на «Мерседесе» и почти отпустила идею с «фиником», пока знакомый не дал ей порулить «японцем».

— Сев за руль, я вспомнила, как сильно хотела «Инфинити» и снова начала мечтать о нем, — делится девушка.

У Киры был накопительный счет — средства с него она решила потратить на покупку авто

У Киры были конкретные требования к будущему автомобилю — обязательно 5-литровый объем двигателя и полный привод, чтобы в экстренной ситуации машина поехала без промедления.

— Это скорость, это разгон, и это круто! — оживленно говорит девушка.

Кира принялась искать желанный автомобиль, но ничего подходящего по параметрам не попадалось. Спустя месяц у нее уже начали опускаться руки, но неожиданно Вселенная подкинула ей объявление о продаже подходящего авто в Воронеже. В тот же день Кира купила билет.

Девушка шутит, что культура вождения в Новосибирске оставляет желать лучшего

— Обратно ехали уже на нем. Я рулила днем, мой молодой человек — ночью. Добирались три дня, машина хорошо себя показала, очень уверено проявила себя на дороге. Разгонялись до 180 км/ч и не ощущали скорости, — хвалит машину ее владелица.

Покупка обошлась Кире в 1 миллион 300 тысяч рублей – сейчас автомобиль стоит в два раза дороже.

— Три месяца я не продавала «Мерседес», присматривалась к «финику», рассуждала — действительно ли он мне нужен. В итоге сделала выбор, — рассказывает Кира.

Постоянные спутники Киры — Гай Фокс и Гоуст-фэйс из фильма «Крик»

Предыдущий владелец не очень хорошо следил за машиной, потребовались немалые вложения.

— Сделали полный ремонт ходовой части, обслужили двигатель, стойки, восстановили шаровые опоры. Еще я перешила салон и обтянула кузов пленкой, в мой любимый зеленый цвет, — перечисляет Кира.

Пленка обошлась Кире в 200 тысяч рублей — на 50 тысяч дороже, чем покраска

Сначала она хотела покрасить машину, но мастера отказывались — жалко было портить родной цвет, белый перламутр. Пленка вышла дороже, но зато это защита кузова. В любой момент пленку можно перетянуть или быстро заменить в случае дефекта.

Яркая машина не остается без внимания — громкий выхлоп и цвет привлекают зрителей, водители на дорогах улыбаются Кире, говорят комплименты, сигналят.

Предыдущая машина Киры тоже была заметной, несмотря на черный цвет

— Некоторые даже просят сфотографироваться, — добавляет сибирячка.

Кире нравится внимание, она с удовольствием отвечает на вопросы заинтересованных, не препятствует желающим запечатлеть себя на фоне ее любимицы. Девушка шутит, что ее «финик» — машина эгоист, возит только ее и только по городу.

История из детства

Обслуживание автомобиля составляет примерно 50-60 тысяч в год

Любовь к автомобилям Кире привил дедушка — он был ярым автолюбителем.

— В детстве все девочки помогали в огороде бабушкам, а я проводила время в гараже с дедушкой, — улыбается Кира своим детским воспоминаниям.

Дедушка усаживал пятилетнюю внучку на колени и разрешал порулить. В столь юном возрасте Кира побывала и водителем «Жигулей», и водителем «Волги».

— Еще была какая-то иномарка, я уже не помню, — добавляет она.

Права Кира получила в 18 лет. Первое время жутко боялась колец на дороге, объезжала их, пока случайно не попала на «Площадь труда». После такого боевого крещения все страхи тут же прекратились.

Немного про любовь

Кира говорит, что ее машина супер проходимая, она ни разу не застревала

Молодой человек Киры известен в авто кругах — они познакомились на соревнованиях по дрифтингу.

— Помню, не хотела идти, друзья буквально силком затащили, — улыбается Кира.

Выступление парня впечатлило девушку и она решила предложить ему сняться для ее блога (одно из увлечений Киры — съемка видео для соцсетей). Дружеское общение плавно переросло в любовь — Иван и Кира вместе уже три года.

Молодой человек Киры обожает старые «Волги»

Проект Ивана называется «Боевая баржа», он переделывает «Волги» во внедорожники. На таком вездеходе пара с удовольствием путешествует по Алтаю, выбирая нетуристические маршруты.

Вот такая маленькая копия украсила приборную панель авто

Кира рассказывает, что Ивану нравится увлечение любимой автомобилями — они часто болтают о машинах, а иногда Иван учит ее экстремальному вождению.

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Авто Infiniti Красотка Зеленый инфинити Новосибирск
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Комментарии
67
Урлулуууу
33 минуты
И че дальше? По барабану на нее и на ее инфинити. зачем вы это написали?
Автопассажироход
29 минут
А тем временем государство мечтает, что такие Киры станут мамами с двумя и более детьми))
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