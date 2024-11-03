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Авто обзор Коллекцию ретроавтомобилей продают в Новосибирске за 11 млн — среди них есть эксклюзивный советский лимузин

Коллекцию ретроавтомобилей продают в Новосибирске за 11 млн — среди них есть эксклюзивный советский лимузин

Возраст раритетов от 64 до 76 лет

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15 комментариев

Пять советских автомобилей, среди которых есть лимузин, продают за 11 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставили коллекцию старинных машин, их продают исключительно оптом. По заявлениям собственника, все автомобили на ходу и с документами.

За пять винтажных автомобилей продавец просит 11 млн рублей. В коллекции такие легендарные марки как ЗИМ 3.5 МТ, ГАЗ-21, ГАЗ-69, «Пoбeда» и «Мocквич». Самая старшая из них выпущена в 1948 году, а молодая вышла с конвейера в 1960.

Отдельного внимание среди этих экземпляров заслуживает лимузин ЗИМ. Эту модель разработали в 50-х годах прошлого века, как советский представительский автомобиль, который должен был стать более демократичным, чем ЗИС-110 и достойно заменить зарубежные Mercedes-Benz или Horch. Сегодня в хорошем состоянии найти ЗИМ 3.5 МТ достаточно сложно.

+2

— Автомобили приобретал по всему региону, в разных состояниях. Лет пять назад купил «Москвич» в Барнауле, потом постепенно другие взял. За это время отреставрировал их самостоятельно. Все детали в каждой машине полностью оригинальные, восстановленные. Скупал их специально, чтобы реанимировать и выставить на продажу, — рассказал продавец ретротехники Александр.

По заявлению владельца все aвтoмoбили нa xоду и в идеальном состоянии. Каждая машина стоит на учете в ГИБДД и имеет все необходимые документы. Приобрести их можно только оптом, по отдельности собственник их продавать не планирует.

Владелец обещает потенциальным покупателям организовать отправку коллекции ретроавтомобилей автовозом в любой регион России, а также готов рассматривать обмен на автомобиль Lехus или Тоyоtа.

Ранее мы рассказывали о продаже самодельного снегоболотохода за 750 тыс.

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Комментарии
16
Директор Завода (Ржака)
39 минут
Написал продавцу, пусть предоставит скидку
Гость
45 минут
Дешевая подделка! У ЗИМа был совсем не такой руль и переднее сидение было сплошным диваном. Это только из того, что сразу видно.
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