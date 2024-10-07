В лидерах BMW: за какие подержанные машины новосибирцы готовы платить больше 3 миллионов

Самым популярным автомобилем с пробегом стоимостью больше 3 миллионов рублей в III квартале 2024 года стал BMW X5. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».
В сравнении с III кварталом 2023 года этот автомобиль подешевел на 40,7%.
— Самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью больше 3 миллионов рублей в III квартале 2024 года в Новосибирской области стал BMW X5. Цена на него в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 40,7%, а по сравнению со II кварталом 2024 года — на 39,1%, — отметили эксперты.
19,12% всех продаж машин с пробегом в регионе пришлось на сегмент от 3 миллионов рублей. Их средняя стоимость составила 4,6 миллиона рублей. На BMW X5 пришлось 3,33% доли в спросе, а на BMW 5 серии — 2,57%. На третьей позиции оказался Lexus RX с показателем 2,54%.
Четвертую строчку занял автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с 2,31% доли спроса. Замыкает пятерку лидеров Hyundai Palisade с долей 2,2%.
Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz E-класс, Toyota Camry, Kia Mohave, Kia Carnival и Toyota Land Cruiser.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области назвали самые востребованные марки автомобилей по данным 2024 года. Данные проанализировали по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года и предоставили специалисты «Авито Авто».