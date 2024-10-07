В лидерах BMW: за какие подержанные машины новосибирцы готовы платить больше 3 миллионов

На рынке машин с пробегом пользовались популярностью BMW Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Самым популярным автомобилем с пробегом стоимостью больше 3 миллионов рублей в III квартале 2024 года стал BMW X5. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».

В сравнении с III кварталом 2023 года этот автомобиль подешевел на 40,7%.

— Самый популярный автомобиль с пробегом стоимостью больше 3 миллионов рублей в III квартале 2024 года в Новосибирской области стал BMW X5. Цена на него в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 40,7%, а по сравнению со II кварталом 2024 года — на 39,1%, — отметили эксперты.

19,12% всех продаж машин с пробегом в регионе пришлось на сегмент от 3 миллионов рублей. Их средняя стоимость составила 4,6 миллиона рублей. На BMW X5 пришлось 3,33% доли в спросе, а на BMW 5 серии — 2,57%. На третьей позиции оказался Lexus RX с показателем 2,54%.

Четвертую строчку занял автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с 2,31% доли спроса. Замыкает пятерку лидеров Hyundai Palisade с долей 2,2%.

Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz E-класс, Toyota Camry, Kia Mohave, Kia Carnival и Toyota Land Cruiser.